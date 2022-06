Grönholm : "Rovanperä est prêt pour gagner le championnat"

Marcus Grönholm n'a pas le moindre doute : Kalle Rovanperä est prêt. Vingt ans après le deuxième sacre de celui qui était alors pilote Peugeot, la Finlande tient selon lui son successeur au palmarès du WRC. Une disette évidemment due à la domination sans partage de Sébastien Loeb puis de Sébastien Ogier, à laquelle le tout jeune pilote Toyota pourrait mettre un terme, du haut de ses 21 ans.

Il faut dire qu'il a marqué les esprits en s'imposant lors des trois derniers rallyes disputés, dans des conditions très variées : sur la neige en Suède, sur l'asphalte particulier de Croatie, puis sur terre au Portugal malgré la difficile position de départ que lui conférait son statut de leader du championnat. Dans un calendrier très chargé cette année, avec encore de nombreuses manches à disputer, la situation est loin d'être décantée. Néanmoins Kalle Rovanperä s'est solidement installé aux commandes, avec 46 longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant, Thierry Neuville.

"Il est très, très bon", se félicite Marcus Grönholm auprès de Motorsport.com. "Il est prêt pour gagner le championnat s'il continue comme il a commencé la saison, ça ne fait aucun doute. Quand il est sous pression, il est rapide et incroyable, il est bon. Ça doit être dans la tête, c'est évidemment un bon pilote. Il a appris depuis l'enfance et il a déjà énormément de kilométrage à son actif, mais il est mentalement très bon. Ça fait 20 ans que j'ai gagné [le titre mondial] et depuis, il n'y a quasiment que des Français qui ont remporté le titre, alors maintenant il est temps de le ramener en Finlande !"

À 54 ans, Marcus Grönholm reste très proche d'une discipline dans laquelle il totalise 30 victoires, et qu'il a retrouvée avec plaisir lors des célébrations autour du cinquantenaire du WRC au Portugal. Une épreuve au départ de laquelle figurait Sébastien Loeb, mais les piges de l'Alsacien de 48 ans ne lui donnent pas envie de replonger. Marcus Grönholm a quitté le WRC en 2007 et a depuis participé à trois rallyes, le dernier en 2019 pour fêter ses 50 ans.

"Je suis un peu plus vieux que Sébastien, mais il est encore compétitif", observe-t-il. "Il a piloté quelque part tous les ans depuis qu'il a arrêté le rallye à plein temps, que ce soit sur circuit, en rallycross, au Dakar ; il a piloté, piloté, piloté. Je ne suis pas surpris qu'il soit encore là. [Mais moi] non, je ne reviens pas."

Propos recueillis par Tom Howard