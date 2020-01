C'était un 22 janvier : l'unique victoire de Grönholm au Monte-Carlo

Début 2006, Marcus Gronhölm venait de tourner la plus belle page de sa carrière en WRC : sept années passées chez Peugeot avec à la clé deux titres de Champion du monde (2000 et 2002) et 18 victoires conquises sous les couleurs du Lion. Néanmoins, parmi ces succès, un prestigieux manquait encore à l'appel : le Finlandais ne s'était jamais imposé sur le Rallye Monte-Carlo, dominé les années précédentes par Tommi Mäkinen puis Sébastien Loeb. Le 22 janvier 2006, il allait mettre fin à "l'anomalie" en s'imposant à son tour dans le sud de la France.

Cette saison-là, Loeb évoluait au volant d'une Citroën Xsara privée de l'équipe Kronos pour faire face au retrait temporaire de la marque aux chevrons. De quoi aiguiser l'appétit d'un Grönholm qui, de son côté, avait rejoint Ford. Le chemin vers le succès s'était ouvert un peu plus au soir de la première étape, lorsque Loeb s'était accidenté dans la dernière spéciale. L'Alsacien avait repris la route le lendemain avec une pénalité de cinq minutes à effacer, ce qu'il s'était employé à faire en remontant de manière spectaculaire jusqu'au deuxième rang.

Grönholm avait géré la journée du dimanche, débutée avec une avance confortable de deux minutes sur ses principaux poursuivants. "Je n'ai pas attaqué du tout aujourd'hui", confessait-il à l'arrivée. "J'avais une vibration dans la voiture et de la fumée à l'intérieur. À un moment donné j'avais vraiment peur que nous ne puissions pas terminer. C'est un résultat fantastique et c'était un rallye très difficile." Un résultat fantastique également pour Ford, qui n'avait alors plus gagné en WRC avec sa Focus depuis la victoire de Markko Märtin au Rallye de Catalogne 2004.

À nouveau victorieux lors de la deuxième manche de la saison en Suède, Grönholm devenait alors un sérieux prétendant au titre, mais malgré un total de sept succès en 2006 il cédait face à Sébastien Loeb. Le Français avait fait l'essentiel durant la première moitié du championnat en prenant une belle avance, décrochant le titre en dépit d'une absence sur les quatre derniers rallyes à cause d'une blessure. Une occasion que Grönholm n'était pas parvenu à saisir.

En images : Grönholm sur le Rallye Monte-Carlo 2006

