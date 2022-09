Chez Hyundai, pas de consignes malgré un scénario de course favorable

Une équipe en a chassé une autre ce samedi en tête de la hiérarchie du Rallye de l'Acropole. Hyundai a en effet su profiter des déboires rencontrés par les pilotes M-Sport pour non seulement s'emparer des rênes de l'épreuve, mais aussi monopoliser le podium. Thierry Neuville figure ainsi en tête au soir de la deuxième étape, devant ses coéquipiers Ott Tänak et Dani Sordo.

Le pilote belge semble plus que jamais en bonne voie pour renouer avec la victoire, trois semaines après sa désillusion survenue sur ses terres au Rallye d'Ypres. Mais il reste encore trois spéciales à disputer demain matin et cette dixième manche peut réserver de nombreux retournements de situation – comme peuvent en témoigner Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet, mais aussi leurs homologues de chez Toyota, Kalle Rovanperä et Esapekka Lappi.

D'ailleurs, les trois pilotes Hyundai n'ont guère achevé cette deuxième étape dans la sérénité, alertés sur leur tableau de bord par des températures excessives au niveau des batteries. "Cela a été un véritable sauna à l'intérieur de la voiture", a confirmé Tänak au micro du site officiel du WRC. "Tout a été en surchauffe, et nous avons été vraiment en difficulté au niveau des températures. Il a notamment fallu veiller à bien refroidir tous les éléments électriques."

Reste que les pilotes de la marque sud-coréenne sont en passe de réaliser un triplé ce week-end, après avoir répondu au carton plein réalisé par M-Sport par un autre sans-faute aujourd'hui, Neuville (trois spéciales), Tänak (deux) et Sordo (une) se répartissant le gain de l'intégralité des scratchs. "Cela se présente bien pour l'équipe", poursuit Tänak. "Tout le monde a rencontré des problèmes et certaines voitures ont été contraintes à l'abandon."

L'Estonien, qui accuse ce soir près de 28 secondes de retard sur Neuville, peut regretter d'avoir subi divers pépins mécaniques ces deux derniers jours, avec une perte de l'hybride hier ainsi que des problèmes de différentiels ce samedi. Sans cela, il y a fort à parier que le Champion du monde 2019 serait en tête de course. "En ce qui me concerne je suis un peu frustré car j'aurais aimé avoir la voiture pour me battre pour la victoire, mais le fait est que nous avons rencontré divers problèmes sur notre chemin", explique-t-il. "Mais au moins ces problèmes ne nous ont pas mené à l'abandon. L'équipe a fait du bon travail dans le sens où nous sommes toujours en course."

Tänak occupe la deuxième place du Rallye, et peut espérer reprendre une bonne poignée de points à Rovanperä au championnat.

Pas de titre pour Rovanperä en Grèce

En course au Rallye de l'Acropole, mais également au championnat. Débarqué en Grèce avec 72 points de débours sur Kalle Rovanperä, l'idée pour Tänak était d'écarter une deuxième balle de match dans la lutte pour le titre qui l'oppose au Finlandais. Un objectif qui est d'ores et déjà atteint compte tenu des difficultés de son adversaire, relégué dans les tréfonds du classement en raison d'un manque de rythme mais aussi et surtout de problèmes de freins et de transmission consécutifs à un contact avec un arbre dans la matinée.

La question est donc désormais de savoir si des consignes d'équipe seront données chez Hyundai ce dimanche, et si Neuville laissera le champ libre à son voisin de garage. Mais à entendre ce dernier, cela est peu probable. "Pas du tout, pour être honnête", a en effet répondu le Belge lorsqu'il lui a été demandé s'il comptait aider son coéquipier demain. "Je pense que le mot d'ordre pour l'équipe va être de ramener les trois voitures à la maison, et sur le podium. Si nous parvenons à faire cela, alors je crois qu'on aura le droit à une belle fête ensuite."

Le départ de la troisième et dernière étape du Rallye de l'Acropole sera donné demain matin avec la spéciale de Eleftherohori 1, à 08h08 heure française.