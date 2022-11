Hyundai devrait annoncer son line-up 2023 cette semaine

Alors que la saison 2022 du WRC vient de s'achever le week-end dernier au Japon, aucune équipe n'a encore formellement annoncé son line-up en vue de la saison prochaine. Mais s'il ne devrait pas y avoir de changement majeur du côté de Toyota en 2023, il en va tout autrement chez Hyundai, où l'annonce du départ anticipé d'Ott Tänak a rebattu les cartes et anime depuis le marché des transferts, jusqu'ici relativement calme.

De nombreux pilotes ont ainsi été cités pour remplacer l'Estonien : Andreas Mikkelsen tout d'abord, mais également Teemu Suninen, qui a récemment réalisé un test sur la i20 N Rally1. Craig Breen, mais également Kris Meeke, sont quant à eux pressentis pour succéder à Oliver Solberg et partager le volant de la troisième Hyundai avec Dani Sordo.

Mais la piste la plus sérieuse pour remplacer Tänak reste Esapekka Lappi. Le Finlandais, qui a quitté M-Sport fin 2020, a participé à un programme partiel cette saison pour le compte de Toyota. Avec un franc succès, puisque l'intéressé a décroché pas moins de trois podiums en sept rallyes disputés.

L'attente de cette confirmation devrait donc prendre fin cette semaine, comme l'a indiqué peu avant le Rallye du Japon le patron de l'équipe Hyundai, Julien Moncet, auprès de Motorsport.com. "Si tout se passe bien, on devrait être en mesure de faire une annonce la semaine prochaine [cette semaine]."

"Cela doit être encore confirmé, mais espérons qu'on soit en position de le faire […]. Pour parler franchement, tout n'est pas encore fait. On veut attendre d'avoir toutes les confirmations. On a perdu Ott, c'est une grosse perte pour nous, et cela a changé voire bouleversé nos plans, mais il y a quelques autres opportunités. Je pense qu'on est parvenus à quelque chose d'assez solide et intéressant, et je suis impatient [de voir ce que ça donne]."

Tänak a fait jouer une clause de son contrat pour quitter Hyundai de manière anticipée.

Latvala calme le jeu au sujet de Tänak

Le probable départ de Lappi de chez Toyota va contraindre le constructeur japonais à revoir également son line-up pour l'an prochain. Le patron de l'équipe nippone, Jari-Matti Latvala, avait pourtant déclaré à plusieurs reprises que sa volonté était de conserver ses pilotes pour l'an prochain.

"J'ai dit en Catalogne que si vos pilotes vous permettent de remporter tous les championnats, alors il n'y a pas de raison de les changer", a indiqué l'ancien pilote WRC, toujours auprès de Motorsport.com. "Mais la donne a évolué depuis l'annonce du départ de Ott [de chez Hyundai], et plusieurs processus se sont mis en route, et qui vont à terme déboucher sur des changements."

Quant à savoir si Toyota a d'ores et déjà trouvé un successeur à Lappi pour partager le volant de la troisième GR Yaris avec Sébastien Ogier, Latvala s'est voulu évasif. "Il y a encore des points sur lesquels travailler. Il y a plusieurs options. Je dois dire qu'il y a beaucoup de pilotes en WRC qui sont intéressés [pour rejoindre Toyota]."

Privilégiant en première intention un line-up inchangé pour 2023, Latvala pourrait bien être contraint de revoir sa copie en cas de départ de Lappi chez Hyundai.

L'une de ces options n'est autre que Tänak lui-même. L'Estonien avait quitté l'équipe fin 2019, dans la foulée de son sacre, pour rejoindre Hyundai. Mais Latvala estime que M-Sport constitue le meilleur point de chute pour le pilote balte, tout du moins en ce qui concerne pour la bonne santé du championnat.

"Si on considère les choses sur le plan de l'intérêt sportif, le fait d'avoir trois Champions du monde au sein d'une même équipe serait délétère", reprend-il. "Je pense que ce serait mieux qu'il roule pour M-Sport, dans l'intérêt de tout le monde, car il y aurait alors des pilotes de pointe dans chaque équipe. Le championnat serait ainsi bien plus excitant, d'autant plus que les [performances des] voitures sont proches les unes des autres."

Rappelons également que Tänak ne ferme pas la porte à la possibilité d'une année sabbatique en 2023.