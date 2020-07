Hyundai choisit Breen pour le Rallye d'Estonie

Hyundai a choisi Craig Breen pour accompagner Ott Tänak et Thierry Neuville sur le Rallye d'Estonie, manche intégrée au nouveau calendrier WRC et qui marquera la reprise du championnat du 4 au 6 septembre. L'Irlandais sera au volant de la troisième Hyundai i20 Coupe WRC avec à ses côtés son copilote Paul Nagle. Cette troisième voiture est partagée tout au long de la saison entre Breen, Sébastien Loeb et Dani Sordo.

Il s'agira de la deuxième apparition de Breen en WRC avec Hyundai cette année, lui qui était au départ du Rallye de Suède en février dernier, où il avait pris la septième place. Lors de la manche d'ouverture du Monte-Carlo, Loeb avait pris la sixième place, tandis que Sordo avait dû abandonner au Mexique suite à des problèmes moteur. La crise du coronavirus est ensuite venue interrompre la compétition.

Breen a rejoint Hyundai en fin de saison dernière pour le Rallye de Finlande et avait également pris part au Rallye de Grande-Bretagne. D'ici le rendez-vous estonien, il pourra se préparer en renouant avec la compétition au volant de la Hyundai i20 R5 : d'abord sur asphalte sur le Rally di Roma Capitale fin juillet et sur le Rally di Alba début août, puis sur terre à l'occasion du Rally Liepäja en Lettonie, à la mi-août.

Alors que Hyundai pointe à 21 points de Toyota au championnat constructeurs, Neuville est troisième du classement pilotes à 20 longueurs du leader Sébastien Ogier, et Tänak cinquième à 24 points.