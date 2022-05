Hyundai en dit plus sur le calenderier 2022 de Sordo et Solberg Hyundai a précisé les plans de sa troisième voiture du Championnat du Monde des Rallyes, partagée par Dani Sordo et Oliver Solberg.

Par : Tom Howard , News editor Hyundai a confirmé qu'Oliver Solberg retrouvera la troisième i20 N d'usine au Safari Rally de juin au Kenya, ce qui signifie qu'il laissera la place à Dani Sordo lors de deux rallyes consécutifs au Portugal ce week-end, puis en Sardaigne au début du mois prochain. Solberg, rookie en WRC, a participé aux trois premières épreuves de la saison 2022, à Monte-Carlo, en Suède et en Croatie, suite à son passage dans l'équipe d'usine après avoir disputé le WRC2 en 2021. Le jeune homme de 20 ans, fils du Champion 2003 Petter Solberg, a connu un début de saison en dents de scie, avec des abandons et une sixième place, après un pilotage impressionnant lors de son épreuve nationale en Suède. Solberg a été contraint de se retirer de la manche d'ouverture de la saison à Monte-Carlo pour des raisons de santé après avoir inhalé des gaz d'échappement dans l'habitacle de sa voiture, tandis qu'une sortie de route en Croatie a provoqué l'incendie de sa i20 N et son deuxième abandon de l'année. Oliver Solberg, Hyundai World Rally Team Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport La confirmation par Hyundai de ses équipages pour les deux prochains rendez-vous de la saison garantit que Solberg s'attaquera au Safari Rally pour la deuxième fois en WRC, après avoir fait ses débuts dans une i20 2C Compétition l'an passé, débuts qui se sont malheureusement terminés par un abandon. Cela signifie également que Sordo aura l'occasion de viser une troisième victoire en carrière en Sardaigne, où il a remporté deux de ses trois succès en WRC à ce jour. L'Espagnol a enregistré des victoires sur les routes en terre de l'île italienne en 2019 et 2020 et était en bonne voie pour un podium probable la saison dernière avant de s'accidenter le samedi soir. La manche de ce week-end au Portugal représentera son premier départ dans le baquet d'une toute nouvelle Rally1 en 2022, voiture qu'il n'a jusqu'à présent testée que sur l'asphalte et la terre. Le pilote de 38 ans disposera cependant d'un tout nouveau châssis, l'équipe n'ayant pas été en mesure de réparer la voiture qui a pris feu en Croatie à temps. Bien qu'absent de l'élite du WRC ce week-end, Solberg participera tout de même au Rallye du Portugal, au volant d'une Hyundai i20 aux spécifications WRC2. Hyundai n'a pas encore dévoilé le nom de ses pilotes pour les sept épreuves restantes après la visite au Kenya, mais on s'attend à ce que Solberg participe à plus d'épreuves que l'expérimenté Sordo. Lire aussi : Rovanperä prêt à balayer, Ogier espère trouver le rythme

Loeb dans l'expectative parmi l'historique armada M-Sport partages Bet here Bet now Bet here Bet now Article précédent Loeb dans l'expectative parmi l'historique armada M-Sport partages