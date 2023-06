Hyundai choisit Suninen et Lindholm pour succéder à Breen

Après avoir mûri sa réflexion, Hyundai a pris sa décision pour assurer la relève de Craig Breen, brutalement disparu dans un accident en essais il y a deux mois. Ce que Cyril Abiteboul qualifiait de "décision stratégique" avec comme donnée capitale le souci de l'avenir a débouché sur la renaissance d'un programme de jeunes pilotes baptisé Hyundai Motorsport Driver Development Programme (HMDP).

Cette nouvelle itération, après la première lancée en 2017, visera à offrir un environnement propice à la progression de jeunes pilotes afin de les mener jusqu'au WRC. Elle intègre dès aujourd'hui deux pilotes évoulant en WRC2 mais aux profils très différents : Teemu Suninen et Emil Lindholm. Le premier a déjà une forte expérience dans la catégorie reine, et il montera rapidement à bord de la Hyundai i20 Rally1 pour participer aux Rallyes d'Estonie et de Finlande, assurant la rotation avec Dani Sordo. Le second était fortement pressenti, mais Hyundai craignait également que la marche soit trop haute dans l'immédiat. Il roulera avec le constructeur en WRC2 dans un premier temps.

"Le HMDP n'est pas là pour combler un vide", promet Cyril Abiteboul, directeur de Hyundai Motorsport. "C'est une plateforme stratégique pour assurer à Hyundai d'avoir de multiples choix et options parmi les jeunes pilotes. On a déjà une équipe de talents avec Teemu et Emil, et j'ai hâte de soutenir leur progression à l'heure où l'on commence à construire le programme pour aller plus loin."

Hyundai se dit à l'affût du marché des pilotes pour recruter d'autres candidats présentant le profil idéal afin d'intégrer ce nouveau programme. Le statut de Dani Sordo demeure inchangé et l'Espagnol participera à d'autres manches de la saison WRC, qui n'ont pas été déterminées à ce jour.

"C'est une superbe chance de revenir au haut niveau, ça m'a vraiment manqué", se réjouit Teemu Suninen, âgé de 29 ans. "L'Estonie et la Finlande ont été des bons rallyes pour moi par le passé mais ce sera un grand défi d'apprendre [le fonctionnement de] la Hyundai i20 N Rally1 et le système hybride avec des essais limités. Ces deux rallyes sont connus pour être des rallyes sprint où il faut être confiant à 110% et attaquer dès le premier virage pour obtenir de bons résultats, ce qui me demandera beaucoup de patience, et seul le temps définira notre approche. Mon objectif est d'apprendre la voiture petit à petit, d'avoir progressivement plus de rythme et d'offrir de bons points à l'équipe."

Le Finlandais est donc rejoint par son compatriote Emil Lindholm, de trois ans son cadet, lui aussi enthousiaste : "Ma décision de rejoindre Hyundai Motorsport découle principalement des nombreux succès de la marque en rallye et surtout de son engagement à former de jeunes talents. Leur engagement en rallye correspond parfaitement à ma passion et à mon ambition. Je considère le Rallye d'Estonie comme le point de départ idéal de mon aventure avec l'équipe ; c'est d'une épreuve qui m'a réussi et qui a réussi à l'équipe dans le passé, ce qui me donne confiance. Je suis convaincu que nous avons toutes les chances de monter plusieurs fois sur le podium cette saison."