Hyundai conserve Dani Sordo et Craig Breen pour 2021

Hyundai affiche complet pour la saison 2021 du Championnat du monde des Rallyes. La présence d'Ott Tänak, arrivé dans l'équipe cette année, et de Thierry Neuville, présent depuis l'arrivée de la marque en WRC en 2014, était déjà assurée. Le constructeur a annoncé la prolongation des contrats de Dani Sordo et Craig Breen, tandis que le départ de Sébastien Loeb, qui va retrouver le Dakar, avait déjà été acté.

Tänak et Neuville continueront à disputer l'intégralité de la saison tandis que Sordo et Breen se partageront la troisième i20 selon les rallyes, comme en 2020, avec pour seul changement l'absence de Loeb, qui faisait partie des pilotes en alternance sur cette voiture. Hyundai mise sur cette continuité pour renforcer ses chances au championnat, après avoir remporté son deuxième titre des constructeurs cette année.

"Nous venons à peine de conclure une saison que nos pensées sont déjà tournées vers la suivante", déclare Andrea Adamo, patron de l'équipe Hyundai. "Après un championnat 2020 perturbé par la pandémie, la constance sera la clé pour bâtir sur ce qui a été accompli. Nous sommes satisfaits de confirmer que Dani et Craig partageront la troisième Hyundai i20 Coupe WRC en 2021, aux côtés des pilotes déjà annoncés, Thierry et Ott. Les quatre pilotes ont montré leur vitesse et leur implication cette année, avec des victoires et des podiums pour nous aider dans notre lutte au championnat. Nos équipages offrent l'alliance idéale entre expérience et envie pour nos espoirs de titre en 2021, tant chez les constructeurs que chez les pilotes, et nous sommes ravis de les avoir au sein de notre organisation."

Sordo, arrivé comme Neuville dans l'équipe en 2014, a pris le départ de trois rallyes en 2020, avec une victoire à la clé, en Sardaigne. "J'ai déjà dit que Hyundai est comme une famille pour moi, et cela n'a jamais été aussi clair que durant l'année 2020", souligne l'Espagnol. "Nous avons vécu une année difficile, mais nous nous sommes mutuellement soutenus du début à la fin. J'ai la chance d'être présent dans cette équipe depuis ses débuts et nous continuons à grandir chaque année. Ma deuxième victoire avec l'équipe en Sardaigne – à la suite de celle décrochée en 2019 – a démontré comment nous pouvons continuer à gagner ensemble. Je vise des résultats encore meilleurs en 2021 !"

Breen a fait son arrivé chez Hyundai en 2019 et malgré un programme réduit à deux rallyes cette année, le pilote irlandais a su convaincre, en décrochant un podium en Estonie. "Avoir l'opportunité de disputer des spéciales du Championnat du monde des Rallyes avec Hyundai Motorsport m'a véritablement permis de réaliser un rêve", souligne Breen. "Même si j'ai rejoint l'équipe pour quelques rallyes en 2019, nous avons vu démontrer notre potentiel cette année, avec la deuxième place en Estonie. Nous pouvons nous baser sur ça. L'équipe a placé sa confiance en Paul [Nagle, son copilote] et moi pour reproduire ces résultats plus souvent en 2021. On va donner tout ce qu'on a."

Hyundai n'a pas encore annoncé les programmes complets de Sordo et Breen, précisant seulement que le premier, plus spécialiste des épreuves sur asphalte, sera au départ du Rallye Monte-Carlo, tandis que le second sera aligné en Suède.

