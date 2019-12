Une deuxième équipe Hyundai avec Breen et Mikkelsen ?

Hyundai Motorsport pourrait aligner une deuxième équipe en Championnat du monde des Rallyes la saison prochaine, une solution qui permettrait de conserver Craig Breen et Andreas Mikkelsen dans le groupe.

Breen avait impressionné l'équipe dirigée par Andrea Adamo lors de sa première apparition de 2019, en Finlande, où il a occupé la sixième place avant de devoir céder son rang à Thierry Neuville, en bagarre pour le titre. On l'a ensuite revu en Grande-Bretagne, où il a terminé huitième. Quant à Mikkelsen, il s'est classé quatrième du championnat avec Hyundai, bien qu'il ait manqué plusieurs rallyes dans le cadre de la rotation mise en place avec Dani Sordo et Sébastien Loeb. Il est monté trois fois sur le podium en dix participations.

Tous deux ont donc aidé Hyundai a remporter le titre constructeurs en 2019, mais en l'état actuel des choses le line-up constitué pour 2020 ne leur laisse pas de place. Deux i20 seront en effet confiées à Ott Tänak et Thierry Neuville, et une troisième sera partagée entre Sébastien Loeb et Dani Sordo.

Hyundai était l'une des marques qui faisait rouler une équipe B en WRC jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération de voitures, en 2017. Lorsque Motorsport.com lui a demandé si cette équipe Hyundai N pourrait faire son retour afin de conserver Breen et Mikkelsen, Andrea Adamo a répondu : "Je parle de beaucoup de choses et de beaucoup d'options. Nous travaillons avec eux, avec Craig et avec Andreas. Nous travaillons très dur pour les garder avec nous."

"Comme nous le savons, nous aurons moins de WRC dans le championnat la saison prochaine et tout ce que je peux faire, c'est inventer des façons d'en avoir plus. Comme vous l'avez vu cette année, j'ai toujours été inventif et je veux continuer à inventer. Je ne sais pas comment ou quand cela pourrait se passer, mais le plus important c'est d'avoir l'idée. Si vous avez l'idée alors vous pouvez avoir l'objectif et l'objectif est d'essayer de réunir tout cela."

Craig Breen, Andrea Mikkelsen et Dani Sordo ont tous les trois participé au Monza Rally Show le week-end dernier au volant d'une Hyundai i20 R5. Une i20 WRC était également sur place pour des démonstrations sur le circuit italien accueillant l'événement.