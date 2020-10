Hyundai pourrait envisager de quitter le WRC avant 2022

Hyundai envisage-t-il de quitter le WRC pour mettre en place un programme de course dans une autre discipline ? C'est en tout cas ce que suggère DirtFish. La firme coréenne pourrait choisir de s'en aller à la fin de la saison précédant le grand changement réglementaire qui aboutira à l'arrivée des voitures Rally1.

Contacté par nos confrères, le directeur de Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, a refusé d'entrer dans les détails : "Vous pouvez écrire ce que vous voulez, des gens sont morts pour que vous puissiez jouir de ce droit. Ce que je dirais, c'est que ce truc hybride est difficile à faire actuellement, le temps est trop court. Je suis inquiet."

Lire aussi : La FIA valide l'hybride pour la prochaine génération de WRC

L'objet du problème semble donc bien être la réglementation hybride 2022 qui a été ratifiée par le Conseil Mondial du Sport Automobile ces derniers jours. La technologie hybride va faire son apparition en WRC en 2022 où elle servira à donner un boost de puissance aux équipages lors des spéciales mais sera également utilisée sur la route pour les liaisons.

Quand il est demandé à Adamo si un passage en Endurance et donc aux 24 Heures du Mans est une piste intéressante, ce dernier de répondre : "Toute discipline qui peut démontrer les capacités, la technologie et les choses que Hyundai peut faire dans le monde est bienvenue."

Toujours selon Dirtfish, Adamo cherche à ce que la FIA, dans le contexte économique et sanitaire incertain lié à la pandémie de COVID-19, repousse l'introduction du Règlement Technique 2022, comme l'ont fait certaines disciplines à l'image de la F1 ou l'IndyCar.

Yves Matton, directeur du Rallye à la FIA, s'est pourtant montré clair, au sujet de la prochaine formule du WRC : "Pour ce qui est de l'avenir, la clé réside dans les éléments de la philosophie du Rally1 : premièrement, une technologie hybride et durable ; deuxièmement, l'amélioration de la sécurité ; et troisièmement, la réduction des coûts. Ces éléments sont encore plus importants maintenant que lorsque nous avons commencé à élaborer ces règles il y a deux ans."

"L'introduction de la voiture hybride était la clé pour obtenir l'engagement des constructeurs pour 2022 et c'est pourquoi il n'était pas possible d'envisager de reporter l'introduction de cette technologie dans le Championnat du monde des Rallyes. Nous devrions pouvoir communiquer davantage à ce sujet dans un avenir proche."

Il semble qu'en cas de départ du WRC, le département client de Hyundai resterait malgré tout impliqué en Rallye, avec notamment la toute nouvelle i20 Rally2 et éventuellement une version Rally3.

