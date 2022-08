Chez Hyundai, une évolution d'envergure qui se fait toujours attendre

Alors que le WRC vient d'entrer dans sa seconde partie de saison, Hyundai n'a probablement qu'une envie : faire oublier la première, qui a été marquée par un retard dans le développement de son i20 N ainsi que par une succession de problèmes techniques. Le constructeur sud-coréen a en effet tardé à s'engager sur la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, et qui met l'accent sur la motorisation hybride.

En conséquence, l'équipe d'Azelnau a dû préparer sa nouvelle voiture en toute hâte, ce qui a entraîné un manque de développement et d'essais dont elle a payé le prix lors des premières manches de la saison. La fiabilité de la i20 N s'est ainsi retrouvée très erratique, malgré une amélioration notable lors du Rallye d'Estonie disputé mi-juillet. Mais le fait est qu'Ott Tänak, Thierry Neuville et Oliver Solberg y ont dans le même temps manqué de stabilité, ce qui a eu un impact négatif sur leur confiance ainsi que sur leur pointe de vitesse sur les spéciales ultra rapides de l'épreuve balte.

Hyundai a donc mené des essais en amont du Rallye de Finlande, dont le départ est prévu ce soir avec une première spéciale peu après 19h, afin d'identifier les problèmes qui peuvent être résolus dans l'immédiat par le biais d'une bonne mise au point des réglages. Plusieurs améliorations ont ainsi été apportées à Jyväskylä, mais le responsable de l'équipe, Julien Moncet, explique qu'aucune nouveauté majeure, qui nécessiterait le recours à un joker d'homologation, ne sera intégrée à la voiture avant le mois d'octobre, voire même avant le début de l'an prochain.

"Il faut faire la demande d'homologation avant la fin du mois d'août, ensuite il faut s'y atteler et enfin la mettre en application à partir du 1er octobre", a détaillé Moncet auprès de Motorsport.com. "Nous y sommes déjà. Je pense que c'est ce que nous allons faire, nous allons poursuivre le travail de développement. Si vous regardez le championnat vous vous rendez compte que c'est [la situation] un peu délicat, donc je pense que nous devons nous concentrer sur le développement de la voiture."

Malgré l'absence d'évolutions majeures sur sa machine, Neuville est parvenu jusqu'ici à se maintenir tant bien que mal à la deuxième place du championnat.

Reléguée à 87 points de sa rivale Toyota au championnat constructeur, Hyundai semble donc tirer un trait sur la saison 2022 pour mieux se concentrer sur la prochaine. C'est en tout cas ce qu'on peut supposer alors qu'aucune amélioration d'envergure n'est prévue avant l'automne selon Moncet. "Ce sera en octobre ou assez tôt l'année prochaine, car même si vous utilisez un joker cette année et que vous obtenez l'homologation, vous n'êtes pas obligé de la mettre de suite en application. Vous avez jusqu'au 1er janvier pour cela. La dernière [homologation], ce sera pour le Rallye Monte-Carlo, où nous disposerons d'un plus gros package."

"Sur chaque rallye nous disposons de nouvelles pièces, parfois en ce qui concerne la fiabilité, d'autres pour la performance, donc nous apportons vraiment de nouvelles pièces sur chaque rallye. Là, nous venons en Finlande avec quelques ajustements au niveau des réglages, ainsi que quelques améliorations ici et là, donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ce sera difficile car les Toyota sont les favorites, mais je pense que nous pouvons viser le podium et pourquoi pas un peu plus."

Des Hyundai dans le coup en Finlande ?

Thierry Neuville se montre confiant pour le Rallye de Finlande, compte tenu de tout le travail accompli en préambule de l'épreuve. Deuxième du championnat mais à 83 points du leader Kalle Rovanperä, le Belge est ainsi serein quant à la possibilité de venir s'immiscer aux avant-postes ce week-end. "L'Estonie est l'endroit où nous avons sans doute accusé le plus gros écart [avec les Toyota] jusqu'ici, et celui-ci a été plus important que ce à quoi nous nous attendions", a-t-il expliqué à Motorsport.com.

"Pour être honnête, je ne suis pas sûr que nous ayons extrait le maximum des capacités de la voiture [en Estonie], c'est pourquoi j'ai la sensation que nous allons pouvoir être plus proches [en Finlande], surtout après les essais menés en amont de l'épreuve. Si nous le sommes, alors nous aurons fait un pas dans la bonne direction. Si nous sommes beaucoup plus proches, alors cela démontrera à quel point nous étions dans le faux en Estonie. Pour être honnête je n'en sais rien [pour le moment]. Au niveau des réglages nous avons fait ce que nous avons pu, mais est-ce que cela sera suffisant ? Je ne sais pas. Nous avons procédé à quelques changements, et j'ai pu gagner en confiance de la sorte, mais dans le même temps je me suis plaint d'un manque de précision, or la précision et la confiance sont deux éléments dont vous avez besoin pour aller vite. C'est quelque chose qui me manque, à moi ainsi qu'à mes coéquipiers."

Les Hyundai pourront-elles faire des risettes aux Toyota sur le Rallye de Finlande ? Début de réponse dès ce soir avec la première spéciale, Harju 1, dont le départ est prévu à 19h08 heure française.