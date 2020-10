Le WRC attend la décision de Hyundai pour 2022

Le Championnat du monde des Rallyes va adopter une motorisation hybride en 2022, dans le cadre de la nouvelle règlementation Rally1. Les constructeurs devaient formaliser leur présence avant la fin du mois de septembre, mais selon nos confrères de DirtFish, l'échéance a été repoussée, dans l'attente de la décision de Hyundai.

La FIA aurait déjà reçu les demandes d'engagement de Toyota et de Ford M-Sport, qui a confirmé travailler sur une nouvelle voiture avec le moteur de la Fiesta actuelle pour base, mais Hyundai, dont le retour en WRC s'est concrétisé en 2014, attendrait encore la décision de sa maison-mère en Corée pour pouvoir confirmer sa présence.

Lire aussi : M-Sport progresse bien sur sa WRC pour 2022

L'équipe championne en titre et elle a affiché son soutien au nouveau règlement technique même si Thierry Neuville, l'un de ses pilotes, a qualifié l'ensemble des mesures de "merdier", déplorant le retour à des boîtes de vitesses à cinq rapports, l'absence de différentiel central et l'importance moindre accordée à l'aérodynamique.

Des retards "administratifs" dans la livraison des systèmes hybrides

L'échéance de septembre avait été fixée pour pouvoir établir le calendrier de paiement à Compact Dynamics, désignée après un appel d'offres pour fournir les pièces du système hybride à toutes les équipes du WRC. Le retard pris pour finaliser l'engagement des constructeurs oblige Compact Dynamics à temporiser, ce qui devrait avoir des conséquences sur la fourniture des pièces, initialement promises aux équipes le 1er janvier 2021. Elles devraient finalement être livrées deux semaines plus tard.

"J’espère que dans les prochains jours et les prochaines semaines, nous pourrons nous concentrer sur le développement et le montage des systèmes, puis les fournir aux équipes en janvier", a confié Oliver Blamberger, directeur général de Compact Dynamics, auprès de DirtFish. "Nous avons une bonne relation avec la FIA. C’est très positif. Nous devons commander [des pièces] à nos fournisseurs. Parfois, cela demande du temps et du travail, mais je pense que nous avons une vision commune avec les équipes et la FIA."

"Je pense que ces problèmes administratifs seront résolus dans les prochains jours, ou dans les deux prochaines semaines, quelque chose comme ça, avant que nous puissions nous concentrer sur la livraison."

Compact Dynamics est une entreprise allemande, filiale de Schaeffler, associé de longue date d'Audi et en charge du développement de l'unité de puissance utilisée par la firme aux anneaux en Formule E.