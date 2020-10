Hyundai mise sur Craig Breen pour le Rallye d'Ypres

La troisième Hyundai sera confiée à Craig Breen pour le Rallye d'Ypres, en Belgique, manche ajoutée au calendrier 2020 du WRC en raison des bouleversements provoqués par la crise du coronavirus. Le pilote irlandais sera chargé d'épauler les titulaires Ott Tänak et Thierry Neuville, pour ce qui constituera sa troisième apparition de la saison après la Suède, où il a terminé septième, et l'Estonie où il a pris la deuxième place.

En amont de l'épreuve, programmée du 19 au 22 novembre prochains, Breen participera à deux rallyes régionaux en octobre pour se préparer : l'Aarova Rally Oudenaarde puis le South Belgian Rally. Ces deux manches seront précieuses afin de prendre des repères sur asphalte, même si Ypres n'est pas un terrain inconnu pour Breen, qui s'y est imposé l'an passé au volant d'une Volkswagen Polo GTI R5.

"Je suis ravi d'être appelé pour le Rallye d'Ypres par Hyundai Motorsport", se réjouit le pilote de 30 ans, qui sera toujours accompagné par Paul Nagle. "J'ai vraiment adoré cette épreuve l'an dernier, quand je m'y suis imposé avec Paul et que ça avait lieu en été, dans des conditions j'imagine très différentes de ce que nous aurons en novembre. J'ai hâte de participer à mon premier rallye sur asphalte avec l'équipe et avec la Hyundai i20 Coupe WRC. J'espère que nous pourrons reproduire le type de performance et de résultat que nous avons obtenu en Estonie, ce qui sera important pour le championnat constructeurs."

Hyundai accuse pour le moment neuf points de retard sur Toyota au championnat constructeurs. Lors de la précédente épreuve en Turquie, Sébastien Loeb était au volant de la troisième voiture de l'équipe, tandis que ce sera au tour de Dani Sordo pour le Rallye de Sardaigne (8-11 octobre).

"Craig et Paul ont démontré en Estonie ce qu'ils pouvaient accomplir quand ils disposent des bons outils", souligne Andrea Adamo, directeur de Hyundai. "Ils ont tous les deux montré leurs forces à Ypres l'an dernier, en gagnant avec une voiture R5, donc ils apporteront à l'équipe une expérience et une connaissance inestimables de cette épreuve. Le championnat s'est resserré grâce à notre doublé en Estonie, donc nous devons continuer à aligner notre meilleur line-up pour chacune des dernières manches. Je crois que Craig et Paul constituent le meilleur équipage pour Ypres et pour terminer l'année le plus fort possible."