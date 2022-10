Hyundai perplexe sur les problèmes d'hybride rencontrés par Tänak

Ott Tänak a terminé la première étape du Rallye de Catalogne à la quatrième place, à tout juste 20" du leader Sébastien Ogier mais derrière son coéquipier Thierry Neuville, leader éphémère de l'épreuve à l'issue du premier passage. Un petit exploit quand on sait que l'Estonien a rencontré de nombreuses difficultés au cours de la première journée de compétition en Espagne.

Le pilote Hyundai a en effet dû faire sans son système hybride Compact Dynamics durant les deux premières spéciales, perdant ainsi le bénéfice de 100 kW (134 ch) de puissance supplémentaire. En conséquence, son unité a été changée lors du retour à l'assistance à la mi-journée, mais le Champion du monde 2019 a de nouveau perdu l'hybride dans l'après-midi, accusant un manque de puissance préjudiciable dans sa recherche de la performance.

Autant de problèmes que ne parvient pas à expliquer Julien Moncet. Tänak a en effet été victime de problèmes au niveau du système hybride plus souvent qu'à son tour cette saison. S'il est reconnu que la foudre ne frappe jamais au même endroit deux fois de suite, le fait de subir des problèmes au niveau de l'hybride à deux reprises au cours de la même journée a plongé le patron de l'équipe Hyundai dans l'incompréhension la plus totale.

"Ce qui s'est passé avec le premier [système hybride] ce matin n'est pas vraiment clair, et je crois que Compact Dynamics est encore en train d'analyser les données pour comprendre le pourquoi du comment", a déclaré Moncet hier soir, alors que la voiture de Tänak venait de regagner l'assistance. "Concernant le second [problème] dans l'après-midi, on ne sait pas non plus étant donné que la voiture vient tout juste d'arriver. Il va falloir qu'on regarde les données. Peut-être que c'est la même chose [qui s'est produite], mais peut-être que c'est aussi un autre problème."

Après avoir tenu la dragée haute aux Toyota, Neuville a baissé de rythme vendredi après-midi.

Moncet s'est par ailleurs montré déçu par la performance de ses pilotes dans l'après-midi. Ces derniers avaient pourtant bien tenu le choc dans la matinée face à leurs homologues de chez Toyota. On l'a dit, Neuville a en effet bouclé le premier passage en tête de l'épreuve avec une demi-seconde d'avance sur Ogier, alors que de son côté Tänak pointait à la mi-journée à seulement 6" de son coéquipier.

L'après-midi s'est avéré en revanche bien plus délicat pour les deux pensionnaires de Hyundai, Neuville expliquant avoir manqué de confiance au volant de son i20 N. Le Belge a finalement chuté en troisième position, à 12"5 d'Ogier, nouveau leader. Ce samedi matin, il a retrouvé de l'allant.

"Je dirais que cela a été un peu décevant étant donné que nous avons perdu du temps sur les autres devant", reprend Moncet. "À l'issue de la première boucle ce matin, Thierry était en tête et il n'y avait qu'un faible écart entre les quatre premiers. On a un peu joué de malchance avec la météo mais ça fait partie du jeu, cependant notre rythme n'a pas été très bon comparé à ce matin. On a été un peu trop conservateurs au niveau des réglages, et il va falloir qu'on revoit ça."

Ogier a remporté trois spéciales vendredi, s'emparant du même coup de la tête de course.

Ogier heureux d'évoluer en tête

Deux salles, deux ambiances, pendant que Hyundai se lamentait sur son manque de rythme ce vendredi après-midi, du côté de Toyota et en particulier d'Ogier on savourait le fait d'évoluer aux avant-postes et d'avoir l'opportunité de se battre pour la victoire face au Champion du monde récemment intronisé, Kalle Rovanperä.

Les deux hommes se sont partagé les scratchs au cours de la première étape, exception faite de l'ES4 tombée dans l'escarcelle de Neuville. Seules 4"8 les séparaient ainsi hier soir mais le Gapençais a enfoncé le clou ce samedi matin. Une situation idéale alors que Toyota vise le titre constructeurs dès ce week-end.

"C'est sympa. Cela a été une bonne journée, j'ai pris du plaisir à piloter la Yaris même si les conditions ont été un peu difficiles et changeantes", a déclaré Ogier. "Compte tenu de nos positions dans l'ordre des départs on n'a pas eu l'occasion de se battre d'emblée devant, donc c'est d'autant plus appréciable d'être désormais en tête. Au final, c'est sympa quand vous pouvez vous battre pour des victoires, et je suis sûr que l'équipe va être contente si on parvient à remporter [le titre] de cette manière. Pour le moment c'est une bonne chose que Toyota soit devant, mais Thierry et Ott ne sont pas loin derrière, donc on va devoir continuer à attaquer."

Rovanperä estime pour sa part qu'il lui sera difficile de tenir le rythme de ses rivaux les plus expérimentés sur les routes catalanes. "Les voitures derrière sont encore assez proches", observe ainsi le Finlandais. "Je pense que tout le monde va tenter d'aller aussi vite que possible pour voir ce qu'on peut faire. Ce sera difficile de faire des différences. Les gars ont roulé sur ces spéciales tellement plus que moi, donc ce sera difficile de soutenir leur rythme."