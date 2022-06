Hyundai en quête de confirmation au Kenya

Hyundai a-t-il amorcé sa remontada sur Toyota suite à son succès lors du Rallye de Sardaigne ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l'objectif du constructeur sud-coréen sera à coup sûr de confirmer lors de la prochaine épreuve, qui se déroule en cette fin de semaine au Kenya.

L'équipe d'Azelnau a enfin ouvert son compteur de victoires cette saison sur l'île italienne par l'intermédiaire d'Ott Tänak, et a réussi à rattraper une bonne partie de son retard sur Toyota, dont il est revenu à présent à 39 points.

L'idée sera donc de poursuivre dans cette bonne dynamique en Afrique, même si la chose ne sera pas aisée sur un rallye ô combien sélectif, et qui avait entraîné de nombreux abandons et problèmes techniques sur les voitures l'an dernier, lors du retour de l'épreuve au calendrier après près de deux décennies d'absence.

Pas franchement rassurant pour Hyundai, qui a connu de nombreux pépins mécaniques au cours des dernières manches, et dans un contexte où les nouvelles Rally1, qui répondent à une nouvelle réglementation technique et font la part belle à l'hybride, doivent encore faire leurs preuves en termes de fiabilité sur chaque type de surface.

Thierry Neuville en est un bon exemple : le pilote belge avait le rythme pour espérer un résultat de choix en Sardaigne – comme son meilleur temps sur la Power Stage le laisse supposer – mais avait été contraint à l'abandon sur un énième problème au niveau de la transmission de son i20N.

Neuville n'a pas été épargné par les problèmes techniques depuis le début de la saison

Une envie de revanche pour Neuville

Un scénario trop familier cette saison pour celui qui était passé près de la victoire au Kenya l'an dernier, menant la majorité de l'épreuve avant de devoir renoncer aux lauriers le dimanche matin, suspension arrière droite cassée.

Malgré cela, Neuville n'est pas rancunier et se montre enthousiaste à l'heure d'aborder la sixième manche du championnat. "L'an dernier c'était ma première fois au Kenya, et j'en ai gardé plutôt de bons souvenirs", assure-t-il, sans toutefois cacher un petit côté revanchard.

"Cela a été une vraie aventure, dans le sens où nous devions découvrir le pays, la culture, les paysages magnifiques, ainsi que la vie sauvage qu'il y a là-bas. Mais malheureusement, nous sommes restés sur notre faim en raison d'un petit problème technique alors que nous avions la victoire à portée de main. C'est une épreuve difficile où vous devez trouver un bon équilibre entre attaquer et temporiser. La météo peut jouer également un grand rôle. Mais je me sens à l'aise sur les spéciales, et cette année nous voulons prendre notre revanche. C'est ce que nous attendons avec impatience."

Conserver la voiture en un seul morceau et voir l'arrivée de l'épreuve africaine semble être vraiment l'objectif premier de Hyundai pour ce week-end, devant toute autre considération. Mais le dernier vainqueur en date, Tänak, espère tout de même pouvoir continuer sur son élan. "Comme toujours, la priorité est de garder la voiture intacte et de voir l'arrivée", explique ainsi l'Estonien, troisième du rallye l'an dernier. "Il est possible d'attaquer à 100% ici, mais il faut être prudent pour ne pas endommager la voiture dans la manœuvre. Espérons que nous allons pouvoir capitaliser sur notre victoire en Sardaigne et obtenir un nouveau résultat de choix au Kenya."

Tänak a offert sa première victoire de l'année à Hyundai en Sardaigne

Maintenir la dynamique

Le patron de l'équipe, Julien Moncet, souhaite lui-aussi voir ses troupes poursuivre sur la bonne voie dans laquelle elles se sont engagées il y a deux semaines, et où elles sont parvenues à décrocher un double podium, Dani Sordo ayant terminé troisième – l'Espagnol cédera malgré tout le volant de la troisième Hyundai à Oliver Solberg au Kenya.

"La victoire et notre double podium en Sardaigne a constitué un très bon résultat pour nous. C'était mérité pour toute l'équipe compte tenu de tous les efforts consentis et de l'implication témoignée par tout le monde cette année. Cela a aussi permis de démontrer encore un peu plus le potentiel de la Hyundai i20N Rally1 sur la terre."

Troisième rallye disputée sur cette surface en cinq semaines, le Kenya pourrait donc bien permettre à Hyundai d'enchaîner, tout du moins si la fiabilité suit. Le responsable de l'équipe place en tout cas la barre au même niveau que lors des dernières épreuves. "Bien entendu, le Safari Rally propose un type de surface assez différent, et c'est l'un des rallyes les plus piégeurs du calendrier", reprend-il. "Il est difficile de souffler sur les spéciales, et le simple fait d'en voir le bout représente un accomplissement. L'objectif est de rester aux standards que nous avons fixés lors des dernières manches, et de nous battre de nouveau pour la victoire."

Thierry Neuville et Ott Tänak occupent actuellement les deuxième et troisième places au championnat des pilotes, mais se trouvent relégués respectivement à 55 et 58 points du leader, Kalle Rovanperä. En ce sens le Safari Rally, situé en milieu de saison, pourrait bien être à quitte ou double pour les deux hommes.