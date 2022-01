Chez Hyundai, une situation "mauvaise mais sous contrôle"

Hyundai, Champion constructeurs WRC en 2019 et 2020, a été confronté à une kyrielle de problèmes de fiabilité lors d'un début particulièrement difficile de la nouvelle ère hybride au Rallye Monte-Carlo, plaçant la marque nettement derrière ses rivaux de Toyota et M-Sport Ford.

Cette semaine, l'équipe s'est réunie pour résoudre ses problèmes. Le directeur adjoint de la structure, Julien Moncet, a confirmé que son personnel allait devoir "redoubler d'efforts" pour rattraper ses adversaires. Tout au long du week-end, les performances de la i20 N se sont améliorées, mais ses problèmes de fiabilité, qu'il s'agisse du moteur, de l'hybride ou de la suspension, se sont avérés néfastes.

Seule une des trois i20 N a atteint l'arrivée. Thierry Neuville s'est classé sixième, mais à 7 minutes et 42 secondes du vainqueur du rallye, Sébastien Loeb, après avoir perdu du temps à cause d'un amortisseur avant droit cassé. Le Belge a également décrit sa voiture comme étant "effrayante" à piloter lors des spéciales du vendredi, mais a pu en gagner une dimanche.

Hyundai a choisi de retirer Oliver Solberg le dimanche, le Suédois et son copilote Elliott Edmondson se sentant mal après avoir été soumis à des gaz d'échappement dans leur voiture pendant deux jours. Ce problème a contribué à la perte de concentration de Solberg, qui est sorti de la route lors de la 10e spéciale, perdant ainsi 35 minutes.

Ott Tänak a été contraint d'abandonner dans la nuit de samedi à dimanche après avoir heurté une paroi rocheuse alors qu'il roulait en pneus slicks dans une section glacée de la 11e spéciale. Il avait déjà crevé auparavant et n'avait qu'une seule roue de secours, alors quand une deuxième crevaison est survenue après le choc, cela a mis fin à son rallye.

Moncet s'attendait à un début de compétition difficile, étant donné que l'équipe a dû combler son retard sur ses rivaux, qui se sont engagés plus tôt dans les nouvelles règles. Cependant, il a déclaré que la situation à laquelle son équipe est confrontée était "mauvaise" mais "sous contrôle" à un mois de la prochaine manche en Suède.

"Ce rallye a été très difficile", a déclaré Moncet à Motorsport.com. "Nous savions en venant [au Monte-Carlo] que ce serait difficile. Nous avons terminé les voitures juste à temps. Nous avions beaucoup de travail à faire ces dernières semaines, donc nous savions que ce serait difficile."

"Quand on commence une épreuve, on s'attend toujours à mieux et nous ne sommes pas là où nous voudrions être. Nous sommes ici pour gagner et c'est assez décevant. Néanmoins, nous avons appris des choses, car c'était la première fois que nous pouvions mesurer notre voiture à celle de nos concurrents."

"Nous avons vu que lorsque la voiture fonctionne sans problème, la performance est là, donc c'est quelque chose de positif. Une voiture a terminé, nous avons gagné une spéciale, mais nous savons que nous devons travailler encore plus et pousser encore plus."

"Nous allons devoir demander à toutes les personnes qui étaient à Monte-Carlo et à l'usine de redoubler d'efforts. Nous avons un peu de temps jusqu'en Suède pour continuer les essais avec notre voiture, et encore plus de temps jusqu'en Croatie. La situation est mauvaise mais toujours sous contrôle."

Julien Moncet, team principal de Hyundai

Alors que la fiabilité était la plus grande préoccupation de l'équipe, Neuville pense que l'équipe a également du travail à faire pour améliorer les performances de la voiture.

"À la fin de ce rallye, nous restons sur des sentiments de déception et de frustration. Nous avons eu un week-end difficile. J'ai donné ma vie dans la Power Stage, j'ai tout donné, donc je suis déçu du temps", a expliqué le Belge en référence à son dernier chrono du rallye (3e à 2"6 du scratch). "Il y a eu une énorme quantité de travail en coulisses pour préparer cet événement, de la part de Martijn [Wydaeghe, son copilote] et moi, ainsi que de l'équipe, alors repartir sans aucune récompense est difficile à accepter."

"Nous n'abandonnerons pas. Nous essayons de garder tout le monde motivé et nous allons continuer à pousser. La volonté est bien là et c'est important. Il y a différents domaines sur lesquels nous allons travailler mais le plus important est la fiabilité. Nous devons être beaucoup plus forts pour les rallyes à venir."