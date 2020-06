Hyundai a repris ses tests rapidement pour "envoyer un message"

Hyundai a bouclé une séance d'essais en Finlande cette semaine, quelques jours après une première tentative avortée suite à une sortie de route de Thierry Neuville. Le Belge était de retour au volant de l'i20 Coupe WRC, dont Ott Tänak a également pris les commandes. Pour l'Estonien, il s'agissait d'une première au volant d'une WRC depuis le Rallye du Mexique à la mi-mars, qui a précédé l'arrêt total des compétitions en raison de la pandémie de COVID-19.

Sur un terrain réputé pour ne pas être celui de prédilection de la Hyundai, les deux hommes ont pu renouer avec les sensations tandis que l'équipe s'est familiarisée avec les protocoles mis en place dans le cadre de la crise du coronavirus. Cette fois-ci, les essais se sont déroulés sans accroc et ont également permis au constructeur coréen de travailler sur le développement tel qu'il le souhaitait.

Selon Andrea Adamo, il était crucial de parvenir à réaliser ces essais après l'accident de Neuville la semaine dernière, en dépit du travail à fournir pour être prêt en temps et en heure. Malgré les multiples annulations et l'attente qui se prolonge pour savoir quand, où et comment reprendra le championnat WRC, Hyundai voulait marquer le coup.

"Il était important pour nous de faire des essais en Finlande cette semaine : pour répondre rapidement à l'accident de Thierry [Neuville] et Nicolas [Gilsoul] la semaine dernière mais aussi pour envoyer un message clair, à savoir que nous sommes prêts à reprendre et à aller de l'avant ensemble. Nous sommes désolés de ne pas courir en Finlande cette année, mais c'est un endroit parfait pour des essais, avec une excellente organisation et des routes difficiles. Cela a permis à deux de nos équipages de retrouver la voiture, de bâtir de la confiance et de s'habituer à nouveau aux vitesses élevées du WRC."

"Nous avons également travaillé sur le développement de la voiture, surtout pour améliorer ses performances sur cette surface. Nous prenons ces questions à bras le corps et nous gardons toujours des choses dans les cartons en vue d'une future mise en œuvre ou homologation. Le mérite revient à mon personnel et à nos fournisseurs après avoir pu boucler ces trois jours sans problème, et c'est chouette de retrouver le rallye dans la vie réelle après une longue et difficile période."

Le WRC planche actuellement sur un calendrier alternatif et sur la possibilité d'intégrer des rallyes continentaux ou régionaux qui ne figuraient pas au menu initialement. En attendant d'en savoir plus, peut-être dès ce vendredi à l'issue du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, il est important pour les pilotes de reprendre le rythme.

"Je dois dire que ça me manquait, même si j'ai déjà eu l'occasion de piloter la Hyundai i20 R5 le mois dernier", confie Ott Tänak. "C'est formidable de revenir au volant de la Hyundai i20 Coupe WRC. J'attendais de pouvoir enfin commencer à travailler avec l'équipe, car nous avons eu quelques idées nouvelles pour la voiture durant le confinement. Je suis déjà impatient d'implémenter certaines d'entre elles."

"Sur le plan sportif, il est vraiment important pour les pilotes et les copilotes de reprendre des habitudes et d'accumuler des kilomètres sur des vraies spéciales dans une WRC avant que la compétition reprenne, car la pause a été assez longue et il faut un certain temps pour retrouver le rythme. J'espère vraiment que la situation internationale s'améliorera et que nous pourrons retrouver la compétition après cette longue période d'attente."

Toyota a également participé à plusieurs journées d'essais en Finlande cette semaine avec ses pilotes titulaires Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä.

