L'Irlande du Nord n'intégrera pas le calendrier WRC 2022

Depuis la publication du calendrier WRC en octobre dernier où figure une manche sur asphalte programmée du 18 au 21 août avec une destination à confirmer, le Rallye d'Irlande du Nord a toujours été fortement pressenti pour effectuer son retour dans l'élite mondiale. Cependant, il a été confirmé que le projet d'organiser un rallye à partir de Belfast n'était plus viable pour 2022, le Royaume-Uni n'ayant plus accueilli le WRC depuis 2019 au Pays de Galles.

C'est un coup dur pour le promoteur de l'épreuve irlandaise, Bobby Willis, qui a été le fer de lance de l'offre visant à un retour du WRC dans le pays. L'homme d'affaires de Belfast avait espéré faire venir le rallye sur les côtes irlandaises l'année dernière, mais il n'a pas réussi à obtenir le financement de 2 millions de livres sterling pour accueillir l'événement.

Il a été rapporté que les plans du Rallye d'Irlande du Nord ont reçu un coup fatal lorsque Motorsport UK a envoyé une lettre à Tourism Northern Ireland, l'un des bailleurs de fonds de l'événement, le mois dernier, déclarant qu'il était impossible de poursuivre alors que les options de financement pour accueillir l'événement étaient encore en cours d'évaluation.

Selon BBC Northern Ireland, Motorsport UK a invoqué un "manque de décision de la part de l'exécutif d'Irlande du Nord" et un "risque financier croissant lié à la prise en charge du rallye" rendant la poursuite du projet "non viable". L'organisation s'est dite "extrêmement déçue" par le résultat global. Motorsport.com a contacté Motorsport UK et Bobby Willis pour obtenir des commentaires, mais ni l'un ni l'autre n'a encore répondu à nos demandes.

Le WRC n'a pas été en mesure de fournir une déclaration officielle à Motorsport.com tant que les contrats ne sont pas conclus au sujet de l'épreuve qui doit encore prendre place dans le calendrier 2022. Les prétendants pour combler le vide ne sont pas clairs à ce stade. Néanmoins, le WRC espère toujours revenir au Royaume-Uni. Le directeur des événements pour le WRC Promoter, Simon Larkin, soutient le projet d'intégrer l'Irlande du Nord au calendrier 2023.

"Le promoteur du WRC et toutes les parties prenantes étaient extrêmement enthousiastes à l'idée d'un rallye en Irlande du Nord", a déclaré Larkin à la BBC. "Il y a une histoire forte de héros et de pilotes venant d'Irlande, et il y a une passion pour le sport automobile et vous pouvez le voir avec les motos et les courses sur route."

"Il y a beaucoup d'enthousiasme, et il y a aussi beaucoup de connaissances. Nous sommes certains qu'il y aurait eu un important retour sur investissement. C'est dommage et j'espère que nous pourrons le faire en 2023."