Jos Verstappen aimerait tester une Rally1 WRC

Jos Verstappen aura finalement vu le bout de son premier rallye en WRC ! Le père de l'actuel Champion du monde de F1, qui a un temps évolué en 25e position de l'épreuve belge, a cependant dû se contenter de la 60e place à l'arrivée au classement général dans la catégorie Masters Cup, au volant d'une Citroën C3 Rally2 préparée par DG Sport Compétition.

La faute à une sortie de route survenue dans l'ES13, mais le Néerlandais et son copilote Harm van Koppen ont tout de même devancé à l'arrivée les têtes d'affiche du WRC, Kalle Rovanperä et Craig Breen, qui ont respectivement terminé la course aux 62e et 63e rangs après être eux aussi partis à la faute.

Il s'agissait du 18e rallye auquel participait Verstappen depuis ses débuts dans la discipline il y a 18 mois. "C'est vraiment dommage qu'il y ait eu cet abandon [dans l'ES13], car sinon nous aurions pu obtenir un bon résultat", a indiqué sur son site l'ancien pilote de F1 aux 106 départs. "Mais je suis content que nous ayons pu participer de nouveau [à un rallye] aujourd'hui, et je suis satisfait. Nous avons pu beaucoup apprendre et je suis fier que nous ayons fini l'épreuve."

Tellement fier que Verstappen aimerait aller un peu plus loin dans l'expérience, comme il l'a expliqué auprès de Motorsport.com le week-end dernier. Son souhait serait ainsi de tester une voiture hybride Rally1, développant quelques 500 ch. "J'aimerais en essayer une, mais quand je vois ces gars rouler, c'est juste de la folie", reprend-il. "J'aimerais essayer, mais pas contre les gars du Rally1."

Les performances du Batave de 50 ans ont attiré l'attention à l'assistance, et notamment celle de l'ancien pilote WRC et actuel patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala. "J'ai regardé les chronos et je dois dire qu'il s'en est très bien sorti sachant qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en rallye", a indiqué le Finlandais. "Malheureusement il a commis une sortie de route, mais jusqu'à celle-ci son niveau de compétitivité était très bon."

Verstappen est enthousiaste à l'idée de participer à d'autres rallyes à l'avenir, y compris sur terre.

Verstappen piqué par le virus du rallye ?

La prestation de Verstappen a également impressionné Richard Millener, qui n'exclut pas d'offrir la possibilité au Néerlandais de tester la Ford Puma Rally1 à l'avenir. "Nous avons un calendrier très chargé cette année, mais c'est toujours une bonne chose de voir des gens comme Jos tenter leur chance, donc on ne sait jamais", a avancé le manager de l'équipe M-Sport, toujours auprès de Motorsport.com. "C'est une bonne chose de voir des gens comme lui courir en rallye. Il semble que beaucoup d'anciens et d'actuels pilotes de F1 détiennent une véritable affection pour la discipline et souhaiteraient y participer."

"Il a bien tiré son épingle du jeu et c'est fantastique à voir. Le rallye sur asphalte se rapproche un peu de la compétition sur piste, même si dans ce dernier cas il n'y a pas autant de graviers présents sur la route. Mais quand on est un pilote de ce niveau, on n'oublie pas comment piloter une voiture. Le principal est de prendre du plaisir."

Du plaisir, Verstappen semble donc en avoir beaucoup pris, à telle enseigne qu'il souhaite prendre part à davantage d'épreuves l'an prochain, y compris sur terre. "C'est important d'avoir les bonnes personnes autour de nous", explique-t-il. "J'aimerais faire quelque chose avec DG Sport étant donné que j'apprécie l'équipe et qu'ils ont besoin d'un autre pilote pour participer au WRC, car c'est très cher. J'aimerais faire quelques épreuves en WRC, peut-être trois, quatre ou cinq, et ensuite en faire quelques autres en Belgique."