Début de rallye catastrophique pour Katsuta mais un nouveau top 5

Takamoto Katsuta n'en finit plus d'impressionner par sa régularité ! Le Japonais a bouclé le Rallye d'Ypres en cinquième position, après avoir parfaitement rétabli une situation qui semblait pourtant bien mal embarquée lors de la première étape.

Le pilote Toyota n'a en effet pas été épargné par les problèmes techniques vendredi dernier, subissant à tour de rôle des problèmes de boîtes, de transmission, avant que des coupures spontanées de son système hybride le handicapent, le privant parfois de 100 kW (134 ch) de puissance additionnelle permise par la nouvelle génération de rally1 hybrides.

Relégué en 18e position à près de 5' du leader le vendredi soir, Katsuta n'a pas cédé à la démobilisation, et a au contraire entamé une formidable remontée jusqu'à la septième place le lendemain matin. Le pilote nippon parviendra par la suite à grappiller encore deux positions jusqu'à la fin de l'épreuve, au gré des abandons de Thierry Neuville et d'Adrien Fourmaux, pour finir en cinquième position.

Signe de sa remarquable constance cette saison, il s'agit-là de sa huitième arrivée successive dans le top 6, alors qu'il est le seul pilote à présent, suite à l'abandon de Kalle Rovanperä en Belgique, à pouvoir se targuer d'avoir fini l'intégralité des manches dans le top 10 en 2022. "Je dois être content d'avoir vu le bout de ce rallye", a déclaré l'intéressé, soulagé et conscient d'être passé au travers des embûches le week-end dernier.

Katsuta est à présent le seul pilote à avoir fini toutes les manches dans le top 10 cette saison.

Oubliés les déboires de l'an passé

Sa cinquième position au Rallye d'Ypres permet donc au Japonais de consolider cette même place au championnat, lui qui a pris ses distances par rapport à Craig Breen (distancé à 28 points) et qui se rapproche de Neuville, qui ne dispose plus que de 14 unités d'avance. Une trajectoire très positive pour Katsuta, qui a obtenu un bien meilleur résultat lors des trois derniers rallyes, là-même où il n'avait pas brillé l'an dernier, loin s'en faut.

Celui-ci avait en effet abandonné en 2021 en Estonie ainsi qu'en Belgique, et avait fini hors des points en Finlande. De l'histoire ancienne à présent. "Les trois derniers rallyes (auxquels nous avons participés) avaient été difficiles pour moi l'an dernier, donc c'est une bonne chose de les avoir tous finis dans les points", reprend-il. "Au terme de ce week-end je sens que je me suis amélioré et que je suis plus à l'aise sur l'asphalte à bord de cette voiture, ce qui est une bonne chose pour les rallyes prévus en fin de saison."