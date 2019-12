Katsuta participera à huit rallyes WRC en 2020

Toyota a confirmé la participation de Takamoto Katsuta à huit manches du championnat WRC la saisn prochaine, après les débuts réalisés par le pilote japonais cette année en Allemagne puis en Catalogne. Il avait pris la dixième place de l'épreuve espagnole et également remporté la catégorie WRC2 au Chili au volant d'une Ford Fiesta R5.

L'année 2020 doit marquer une nouvelle étape dans la progression du pilote de 26 ans, qui bénéficiera d'une quatrième Yaris WRC alignée par Toyota sur certains rallyes. En plus de sa manche à domicile, au Japon, Katsuta sera au départ de sept manches européennes avec à ses côtés l'expérimenté Dan Barritt comme copilote.

"Takamoto a déjà gagné en expérience en pilotant la Yaris WRC cette année, et cette semaine il a participé à la dernière journée des essais pour préparer le Rallye Monte-Carlo", explique Tommi Mäkinen, patron de l'équipe Toyota WRC. "Il connaît donc de mieux en mieux la voiture et il a une meilleure compréhension du comportement d'une WRC par rapport à ce qu'il pilotait auparavant."

"En Espagne, nous l'avons déjà vu réaliser de bons chronos de spéciales, notamment lors de son deuxième passage. Il a désormais besoin de plus d'expérience, ce qui l'aidera à améliorer sa régularité. Je suis très confiant pour qu'il montre de belles choses à travers son programme 2020."

Voir aussi : Premières images d'Ogier pilotant la Toyota Yaris WRC

Pour la saison à venir, Toyota a modifié l'intégralité de son line-up suite au départ d'Ott Tänak chez Hyundai. Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä seront alignés sur chaque rallye. Katsuta viendra gonfler les rangs nippons sur les huit manches confirmées, tandis que Jari-Matti Latvala représente toujours une option pour sa contribution à un programme partiel.

"Je dois énormément remercier Toyota Gazoo Racing et Tommi Mäkinen Racing de me donner cette incroyable opportunité", réagit le pilote japonais. "2020 sera un nouveau défi pour moi. J'ai une bonne expérience de chaque rallye grâce à cette année, mais pouvoir courir au plus haut niveau avec une WRC est un immense palier."

"Mes premiers rallyes avec la Yaris WRC cette année ont été très positifs, mais je sais que je dois encore améliorer mon pilotage et le rythme des notes pour atteindre un plus haut niveau. Je suis vraiment motivé pour y parvenir et j'ai hâte de voir à quel point je peux progresser l'année prochaine. J'espère pouvoir afficher une belle progression entre le début et la fin de la saison."