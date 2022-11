Line-up Toyota 2023 : Katsuta rejoint l'équipe d'usine

Au même titre que Hyundai, Toyota y va aujourd'hui de son officialisation en ce qui concerne son line-up 2023. Sans surprise, on retrouvera donc Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et Sébastien Ogier chez le constructeur japonais l'an prochain.

Comme suggéré ces derniers jours par le patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala, Katsuta se voit donc promu de l'équipe junior à l'équipe d'usine. Une récompense pour avoir atteint l'objectif qui lui avait été assigné de deux podiums au cours de la saison (il a fini troisième au Safari Rally ainsi qu'au Rallye du Japon). Pour ce qui ne constituait en effet que sa troisième saison en WRC, Katsuta s'est révélé être l'un des pilotes les plus réguliers du plateau, ne souffrant que d'un seul abandon et terminant à la cinquième place du championnat.

"Je suis très excité à l'idée de franchir ce nouveau cap dans ma carrière", a déclaré Katsuta. "Obtenir ce type de rôle avec l'équipe représentait un gros objectif pour moi, et je tiens à remercier Toyota Gazoo Racing pour me procurer une opportunité aussi incroyable. Bien sûr cela va me mettre un peu plus de pression qu'auparavant, mais je suis très motivé et j'ai dans l'idée de continuer à travailler dur afin d'être prêt pour la saison prochaine, et faire le meilleur travail possible pour l'équipe."

Toyota ne pouvant aligner que trois voitures pour le championnat constructeurs, le Japonais ne sera éligible à ces points qu'en l'absence d'Ogier, et disposera ainsi de la quatrième GR Yaris dans le cas contraire. Il sera néanmoins toujours éligible aux points pour le championnat pilotes. Ogier devrait quant à lui participer au moins à la moitié des rallyes en 2023, toujours aux côtés de son nouveau copilote, Vincent Landais, cette nouvelle association aillant fait ses débuts lors du Rallye du Japon.

Katsuta a décroché son second podium de la saison au Japon le week-end dernier.

Latvala se félicite pour sa part de la promotion de Katsuta au sein de l'équipe d'usine, ce dernier pouvant ainsi participer l'an prochain à la défense du titre constructeur de la marque nippone. "Nous avons connu une très bonne saison en 2022 en tant qu'équipe", explique ainsi l'ancien pilote WRC. "Remporter les trois titres pour la troisième année consécutive va représenter un gros défi, mais ce sera sans aucun doute notre objectif pour la saison prochaine, et il faut qu'on continue de travailler ensemble pour l'atteindre. C'est très sympa d'accueillir Takamoto dans notre line-up principal pour partager une voiture avec Sébastien, tout en sachant qu'il continuera à gagner en expérience en participant à l'entièreté de la saison. Nous pensons que c'est le bon moment pour lui pour passer cette étape : en 2022 il a été le pilote le plus régulier, donc nous sommes confiants quant au fait qu'il puisse ramener de bons points à l'équipe."

"Nos autres pilotes ont tous prouvé qu'ils pouvaient remporter des rallyes et se battre pour le championnat. Kalle va avoir un nouveau défi face à lui avec la défense de son titre, mais il sera très motivé et il adore piloter la voiture. Elfyn a en revanche connu une saison 2022 qui n'a pas été facile, mais il l'a terminée en ayant de bonnes sensations dans la voiture, et nous sommes sûrs qu'il sera fort en 2023. Enfin, Séb a prouvé que même en ne participant qu'à un programme partiel, il détenait encore le rythme pour gagner et apporter beaucoup à l'équipe."

Le point sur les line-up WRC 2023

Toyota

Kalle Rovanperä

Elfyn Evans

Takamoto Katsuta

Sébastien Ogier (programme partiel)

Hyundai

Thierry Neuville

Esapekka Lappi

Dani Sordo/Craig Breen

M-Sport Ford

Officialisation à venir