Une nouvelle saison complète pour Katsuta en 2022

Comme pressenti, Takamoto Katsuta disposera toujours en 2022 d'un programme complet en WRC avec Toyota. Le pilote japonais sera au volant d'une quatrième auto alignée par le constructeur, comme c'était déjà le cas cette saison pour sa première campagne complète en Championnat du monde.

Le renouvellement de l'accord a été officialisé ce vendredi, alors que Toyota avait confirmé la répartition de ses trois premiers équipages il y a quelques semaines. Les deux premières Yaris nouvelle génération seront confiées, rappelons-le, à Elfyn Evans et Kalle Rovanperä tandis que Sébastien Ogier partagera la troisième avec Esapekka Lappi.

Takamoto Katsuta sera donc quant à lui présent sur tous les rallyes, alors qu'il a signé cette année comme meilleur résultat un premier podium avec une belle deuxième place sur le Safari Rally au Kenya. Âgé de 28 ans, le pilote nippon poursuit sa progression après avoir débuté en WRC en 2019 par deux rallyes, puis cinq en 2020.

La saison prochaine sera marquée par un changement de copilote pour lui puisque Daniel Barritt, qui l'accompagnait depuis plusieurs années, ne rempile pas. Le Britannique a rencontré des soucis de santé cette saison en se blessant au cou et au dos, ce qui a même privé l'équipage d'une participation au Rallye d'Estonie au mois de juillet. Il sera remplacé par l'Irlandais Aaron Johnston, ancien copilote d'Oliver Solberg chez Hyundai.

"J'ai hâte d'être à l'année prochaine avec la nouvelle génération de voitures, qui seront très intéressantes et complexes", explique Takamoto Katsuta. "Beaucoup de choses changeront et je suis vraiment impatient de découvrir les sensations dans la voiture, et de voir ce que nous parviendrons à faire. J'ai aussi hâte de continuer à travailler avec Aaron. Nous avons de très bonnes relations et je suis certain qu'elles peuvent être encore plus fortes au fil des rallyes."

"Je tiens à remercier Dan pour son immense soutien depuis 2016. Sans lui, je n'aurais pas réussi à accomplir les bons résultats que nous avons signés ensemble. Il m'a donné énormément de conseils et nous avons connu des moments amusants. Nous travaillerons toujours étroitement ensemble hors de la voiture. Merci à Toyota Gazoo Racing pour leur soutien. Je suis très heureux de travailler avec cette équipe et je continuerai à le faire du mieux possible pour obtenir de bons résultats."

Takamoto Katsuta vit une saison 2020 plutôt contrastée puisqu'il a d'abord été le seul pilote à terminer dans le top 6 lors des six premiers rallyes, mais il fait face depuis à une réussite en berne. Absent en Estonie puis en Grèce en raison de problèmes touchant ses copilotes, il a ensuite été victime d'accidents en Belgique, en Finlande et en Espagne. Il occupe actuellement la septième place du championnat avec 68 points.

