Sa troisième place à domicile, une "petite victoire" pour Katsuta

Il pouvait difficilement rêver meilleure fin de saison ! Ce week-end, Takamoto Katsuta a en effet rempli de joie le cœur des fans japonais en terminant sur le podium de sa manche à domicile. Le pilote nippon est ainsi le pilote Toyota le mieux classé sur ses terres, alors que ses coéquipiers Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä et Elfyn Evans ont tour à tour souffert de crevaisons au cours de l'épreuve.

La récompense d'une saison rondement menée pour le natif de Nagoya, ville autour de laquelle se déroulait d'ailleurs le Rallye du Japon, qui faisait son retour au calendrier WRC pour la première fois depuis 2010. Il s'agit du reste du troisième podium du Japonais en WRC, son second de la saison après être déjà monté sur la troisième marche lors du Safari Rally en juin dernier.

De quoi consolider sa cinquième place au championnat, à 12 points seulement d'Evans, pour ce qui ne constituait que sa troisième saison dans la discipline. "C'est une sensation très spéciale", a commenté l'intéressé à l'arrivée. "Mon objectif était de monter sur le podium lors de mon rallye national. Les conditions ont été piégeuses aujourd'hui [dimanche], et vendredi il s'est passé beaucoup de choses."

"À un moment j'ai moi-même été en difficulté, mais j'ai réussi à en voir le bout, et en cela je tiens à adresser mes remerciements à l'équipe ainsi qu'à mes fans. Il y a eu beaucoup de pression. Je n'ai pas fait le fou et par chance je suis resté concentré, mais je dois dire que j'ai une équipe de très bons gars autour de moi. Cela a été un assez gros week-end pour l'équipe, pour Toyota, pour tout le monde. Mais je tire également mon chapeau à Hyundai, à Thierry [Neuville] et à Ott [Tänak]. L'an prochain, on essayera néanmoins de prendre notre revanche."

Katsuta a signé au Japon son deuxième podium de la saison après celui du Safari Rally.

Contrat rempli pour Katsuta

Katsuta est en effet monté sur la troisième marche du podium, derrière Neuville et Tänak, qui ont quant à eux assuré le doublé pour Hyundai. Mais pour le patron de Toyota, Jari-Matti Latvala, le top 3 obtenu par le Japonais sonne tout de même comme une "petite victoire".

"On n'a pas été en mesure de remporter notre manche à domicile, donc il est clair qu'on va devoir remédier à cela l'an prochain", a ainsi déclaré l'ancien pilote WRC auprès de Motorsport.com. "On avait fixé un objectif pour Taka cette année, à savoir deux podiums, et le fait est qu'il a obtenu le second ici-même. C'est donc un résultat important, pour lui ainsi que pour Toyota. C'est comme une petite victoire je dirais, on est satisfaits."