Lappi décroche le baquet M-Sport pour la saison 2020

M-Sport a fait son choix : Esapekka Lappi rejoint l'équipe britannique pour la saison 2020 du WRC, où il sera aligné aux côtés de Teemu Suninen et Gus Greensmith. Les deux pilotes finlandais participeront à l'intégralité du championnat, tandis que le Britannique sera présent sur neuf des treize épreuves figurant au calendrier.

Alors que plusieurs options s'offraient à M-Sport sur le marché des pilotes, compte tenu des différents mouvements dans les autres équipes, le choix s'est porté sur l'ancien pilote Citroën. Coéquipier de Sébastien Ogier l'an passé, il s'était retrouvé sans volant suite au retrait brutal du constructeur français, mais a finalement trouvé l'opportunité de rebondir sans attendre. Le baquet qu'il décroche était le dernier disponible et met notamment fin aux derniers espoirs de Kris Meeke.

"J'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle aventure et je suis enthousiaste à l'idée de voir ce que nous pourrons accomplir", a réagi Esapekka Lappi. "M-Sport Ford a une véritable passion pour le rallye et il y avait de nombreux pilotes talentueux disponibles pour ce baquet. Je suis donc très heureux qu'ils placent leur confiance en nous, en donnant à Janne [Ferm, son copilote] et moi l'opportunité de montrer ce que nous pouvons faire en 2020."

"Nous débutons les essais cette semaine et je suis vraiment impatient de découvrir la Fiesta. La dernière fois que j'ai piloté une Ford, nous avions eu beaucoup de succès, et ce serait génial que ça continue cette année. J'ai hâte et j'espère que nous pourrons attaquer afin de signer de gros résultats."

Pour M-Sport, ce line-up 100% finlandais en ce qui concerne les deux pilotes engagés à plein temps est en quelque sorte un retour aux sources. "Nous avons eu des résultats fantastiques avec Marcus [Grönholm], Mikko [Hirvonen] et Jari-Matti [Latvala], et désormais j'ai hâte de voir comment la nouvelle génération des Finlandais volants évoluera", se réjouit Malcolm Wilson, patron de la structure M-Sport. "Notre philosophie a toujours été la promotion et la progression de jeunes talents, et avec Esapekka, Teemu et Gus, nous avons trois jeunes talentueux qui sont tous capables de signer de très bons résultats."

Tandis qu'à 28 ans, Lappi est déjà passé par Toyota puis Citroën, Suninen disputera quant à lui sa seconde saison pleine avec M-Sport, à 25 ans. "C'est vraiment génial d'être dans une équipe avec Esapekka, car il était en quelque sorte un héros pour moi durant mon enfance", explique-t-il. "Lorsque j'ai commencé le karting en Finlande, il était dans la même équipe et avait remporté le championnat. Trois ans plus tard, j'avais fait pareil, et désormais nous sommes tous les deux en rallye et réunis dans la même équipe !"

M-Sport a précisé que Gus Greensmith, 23 ans, serait au départ du Monte-Carlo puis aligné au Mexique, en Argentine, au Portugal, en Sardaigne, en Finlande, en Turquie, en Allemagne et en Grande-Bretagne.