Lappi et Evans, de la possibilité d'un podium à l'abandon

Toyota aura encore eu du mal sur la terre lors du Rallye de l'Acropole. Le constructeur japonais a en effet déploré ce week-end son plus mauvais résultat de la saison jusqu'ici, avec seulement 23 points inscrits par ses trois pilotes. Il faut remonter au Rallye de Sardaigne, couru lui aussi sur des routes cassantes, pour trouver une récolte aussi maigre (la marque n'y avait marqué que 25 unités).

Les trois GR Yaris ont ainsi rencontré chacune des difficultés à des degrés divers. En effet si Kalle Rovanperä, en manque de rythme sur l'ensemble de l'épreuve, est passé tout près d'un deuxième abandon consécutif après celui du Rallye d'Ypres lorsqu'il a percuté un arbre samedi matin dans l'ES9, ses coéquipiers Esapekka Lappi et Elfyn Evans ont quant à eux eu moins de chance.

Ces derniers ont pourtant été tour à tour en lice pour une place sur le podium, mais les affres de la mécanique leurs ont joué de mauvais tours, avec un problème au niveau de la pompe à essence (Lappi) et au niveau du turbo (Evans). Dans les deux cas, l'issue a été funeste avec un abandon et des espoirs de top 3 déçus.

L'amertume a été notamment perceptible chez Evans, dont c'est le premier abandon depuis la Sardaigne. Le Gallois n'était en effet qu'à 7"9 de Dani Sordo à l'approche des trois dernières spéciales et pouvait légitimement espérer prendre le dessus sur l'Espagnol. "Nous étions dans une bonne position dimanche matin après un week-end pourtant difficile, et nous étions de nouveau en lutte pour le podium et nous étions impatients de livrer bataille", a-t-il ainsi rappelé. "Malheureusement nous avons été victimes d'un problème moteur sur la liaison qui n'a fait que s'aggraver alors que nous nous approchions du départ de la spéciale. Sans réel possibilité de réparer, nous avons dû abandonner."

Classé huitième au soir de la première étape, Evans s'était en effet frayé un chemin le samedi jusqu'en quatrième position, profitant des déboires de ses adversaires pour progresser dans la hiérarchie. Tout cela pour rien. "C'est la fin décevante d'un week-end où nous avons été dans l'ensemble en difficulté, en particulier lorsque le terrain a été plus meuble au début du rallye", reprend celui qui est repassé derrière Thierry Neuville au championnat. "C'est donc un domaine dans lequel nous devons travailler."

Lappi aussi est passé près du podium en Grèce. Troisième derrière les pilotes M-Sport vendredi soir, le Finlandais a dans un premier temps poussé son avantage le lendemain en profitant des déconvenues de Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet pour pointer en deuxième position, derrière Neuville mais en lutte avec Ott Tänak. Mais là encore, une panne est venue compromettre un nouveau top 3, qui aurait été le troisième de suite pour le pilote Toyota.

Tout comme Evans, Lappi s'est retrouvé à pied en Grèce alors qu'un troisième podium consécutif était à sa portée.

Un point et puis c'est tout pour Lappi

Échaudé par le déroulé de ce Rallye de l'Acropole, véritable jeu de quilles chez les concurrents, Lappi a finalement pris le parti d'assurer lors de la dernière étape dans l'idée de participer à la Power Stage et de glaner malgré tout quelques points. Au final, l'intéressé a dû se contenter d'un après sa cinquième place dans Eleftherohori 2.

"Dimanche, nous avons plus ou moins assuré le coup, car nous voulions avoir la certitude de voir l'arrivée et de ramener quelques points pour l'équipe", a-t-il déclaré, tout de même satisfait de son rythme global sur l'ensemble de l'épreuve malgré la faiblesse de son bilan comptable. "Nous sommes par la suite parvenus à prendre un point supplémentaire dans la Power Stage. Cela a été un week-end éprouvant pour l'équipe. De mon côté je pense que nous nous en sommes bien tirés jusqu'à ce que nous soyons contraints de nous arrêter samedi. Notre vitesse et notre niveau de performance n'ont pas été si mauvais, mais nous devons continuer à travailler en tant qu'équipe, apprendre de nos erreurs et aller de l'avant."

Toyota ne dispose plus que de 63 points d'avance sur Hyundai à l'issue de ce Rallye de l'Acropole, et n'a plus goûté à la victoire depuis mi-juillet et un succès de Rovanperä en Estonie. L'équipe nippone serait ainsi bien inspirée de réagir lors de la prochaine manche en Nouvelle-Zélande, même si l'épreuve aux antipodes, qui fera son retour au calendrier WRC pour la première fois depuis 2012, pourrait réserver à nouveau de nombreux rebondissements.