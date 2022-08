De nouveau sur le podium, Lappi ne s'attendait pas à un tel résultat

Pendant qu'Ott Tänak et Elfyn Evans rivalisaient en tête de course au Rallye d'Ypres et monopolisaient l'attention des spectateurs et des observateurs, un troisième pilote tirait tranquillement son épingle du jeu derrière : Esapekka Lappi. On ne peut pas dire que le Finlandais ait connu une épreuve particulièrement trépidante, rapidement distancé par les deux hommes de tête, alors que l'abandon de Craig Breen le samedi matin l'a privé de son principal adversaire.

Pointé en quatrième position à l'issue de la première étape suite à l'abandon de son coéquipier Kalle Rovanperä, Lappi a gagné une position supplémentaire le lendemain grâce à l'abandon de Thierry Neuville, lui permettant d'accéder au podium. Autant dire que le pilotage du pensionnaire de Toyota, à la fois plein de retenu et de maîtrise, a fait mouche en Belgique, lui permettant in fine de décrocher un troisième podium (son deuxième consécutif après celui obtenu en Finlande deux semaines auparavant) en six départs cette saison.

Lappi a signé son troisième podium de la saison au Rallye d'Ypres.

Une première en Belgique depuis huit ans

Un résultat qui était loin d'être acquis sachant qu'il n'avait plus roulé dans le plat pays depuis 2014, alors qu'il évoluait en ERC. Mais sa belle régularité a fait le reste. "Je suis très satisfait du travail que nous avons effectué ce week-end", s'est félicité l'intéressé à l'arrivée. "Décrocher la troisième position sur ce rallye est un très bon résultat, à la fois pour nous mais aussi pour l'équipe."

"Je ne m'attendais pas vraiment à un résultat de ce type avant le rallye, car ça faisait huit ans que je n'étais pas venu ici. Nous n'avons pas été les plus rapides mais les autres pilotes ont commis des erreurs, ce qui n'a pas été notre cas, et cela a fini par payer au bout du compte."

Au final, Lappi assure la présence d'une deuxième Toyota sur le podium belge, encerclant de fait Ott Tänak, vainqueur pour le compte de Hyundai. De quoi rapporter de bons points à la marque japonaise, qui conserve malgré tout 88 unités d'avance sur sa rivale sud-coréenne. "Esapekka a livré une copie absolument parfaite", a souligné le patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala. "C'est exactement ce que nous attendions de lui ce week-end, et cela nous aide vraiment au championnat."