Lappi : "Ypres non plus, je n'y étais pas allé depuis huit ans"

Pour la septième fois de la saison, Esapekka Lappi sera de la partie ce week-end en Grèce pour le compte de Toyota. Le Finlandais a impressionné jusqu'ici, avec déjà trois arrivées sur le podium, dont deux lors des deux dernières manches disputées en Finlande ainsi qu'en Belgique, ce qui a permis au constructeur japonais de bien encaisser la récente montée en puissance de Hyundai et d'Ott Tänak.

Lappi semble d'ailleurs tellement bien tirer son épingle du jeu qu'il est revenu à portée de tir de Craig Breen au championnat, à sept points précisément de l'Irlandais pourtant engagé sur un programme à temps plein. On peut donc dire que le Finlandais sent l'écurie, et qu'il va tenter de tout mettre en œuvre au Rallye de l'Acropole pour passer devant son adversaire.

Cela ne sera cependant pas chose facile, d'autant qu'il n'a plus couru en Grèce depuis 2014 et une quatrième place décrochée en ERC, alors qu'il évoluait au volant d'une Skoda Fabia S2000. "Nous nous dirigeons en Grèce vers quelque chose qui est assez inconnu pour moi", reconnaît ainsi l'intéressé. "J'ai déjà participé une fois à ce rallye, c'était en 2014, lorsqu'il faisait partie du calendrier ERC, mais à l'époque la moitié du parcours se déroulait sur asphalte. Autant dire qu'il va donc y avoir pas mal de choses à découvrir."

Lappi poursuit son programme partiel cette saison avec une septième pige aux côtés de Rovanperä (à gauche) et Evans (au centre) chez Toyota.

Lappi ne se cherche pas d'excuses

Les routes rocailleuses et les fortes températures attendues ce week-end promettent en effet de transformer l'épreuve hellénique en véritable gageure, surtout pour un pilote en mal d'expérience sur cette dernière. Pour autant, Lappi a déjà fait des merveilles dans des conditions similaires, pas plus tard qu'au Rallye d'Ypres il y a près de trois semaines, où il a fini dans le top 3.

"Ypres non plus, je n'y étais pas allé depuis huit ans cela dit, et cela ne m'a pas empêché d'y finir sur le podium", fait-il ainsi observer. "Nous allons donc faire de notre mieux et tenter de produire quelque chose de semblable. Jusqu'ici nous avons pu afficher une bonne vitesse et nous avons eu de bonnes sensations sur des routes en terre similaires, comme en Sardaigne, donc espérons que ce sera également le cas ici en Grèce."

Le début du Rallye de l'Acropole est prévu ce soir à partir de 19h08 heure française. Les hostilités s'ouvriront avec la Super Spéciale située dans le Stade olympique d'Athènes, longue de 1,95 km et qui fait son retour au programme pour la première fois depuis 2006.