Lappi : programme partiel ou à temps plein chez Toyota en 2023 ?

Alors qu'Ott Tänak et Elfyn Evans faisaient les gros titres au Rallye d'Ypres en rivalisant pour la tête de course un troisième pilote, bien plus discret, était en train de faire des merveilles derrière eux. Ce pilote, c'est Esapekka Lappi. Le Finlandais a certes terminé l'épreuve belge à plus de 1'40 du vainqueur, mais sa performance a été plus qu'appréciée par son employeur, Toyota, qui a pu se féliciter d'avoir deux de ses voitures sur le podium à l'issue de cette dernière manche.

Même s'il n'a pas rapporté de points de la Power Stage, Lappi a en effet permis au constructeur japonais de limiter les dégâts au championnat face à Hyundai, rendant même sa deuxième défaite d'affilée [Tänak l'avait déjà emporté deux semaines plus tôt en Finlande] indolore sur le plan comptable, les deux marques inscrivant le même nombre d'unités au classement (42). Une contribution saluée alors par le patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala : "Esapekka a livré une copie absolument parfaite. C'est exactement ce que nous attendions de lui ce week-end, et cela nous aide vraiment au championnat."

Jusqu'ici, la relation entre Lappi et la marque japonaise a été faite de hauts et de bas. Tout avait très bien commencé en 2017 avec une première victoire sur ses terres finlandaises – qui reste encore aujourd'hui son seul succès – pour ce qui n'était alors que son quatrième rallye dans la catégorie.

Une saison 2018 de bon aloi avait suivi, marquée par trois nouveaux podiums (à chaque fois des troisièmes places), mais Lappi avait tout de même quitté l'équipe en 2019 pour rejoindre Citroën, où il fut de nouveau contraint de changer de crèmerie en fin de saison après avoir décroché trois autres top 3, du fait du retrait de la marque aux chevrons de la discipline.

M-Sport fut alors le nouveau point de chute du Finlandais en 2020, au cours d'une campagne tronquée par la pandémie de Covid et qui ne lui apporta pas les résultats escomptés. Lappi prit alors du recul l'année suivante, ne prenant part qu'à trois épreuves en WRC2, mais où il s'imposa à deux reprises (lors de l'Arctic Rally Finland et du Rallye du Portugal).

Suffisant pour convaincre Toyota de lui donner une seconde chance cette année, au travers d'un programme partiel que le pilote nordique a su saisir et faire fructifier en trois podiums jusqu'ici, en début de saison en Suède, puis on l'a dit lors des deux dernières manches courues en Finlande ainsi qu'en Belgique. Une bonne dynamique qui le place dorénavant à la septième place du championnat, à sept points seulement de Craig Breen, pourtant pilote à temps plein chez M-Sport.

Lappi a décroché son troisième podium cette saison lors du Rallye d'Ypres.

Mais alors que Hyundai semble être sur une pente ascendante après un début d'exercice difficile et pourrait bien représenter une réelle menace l'an prochain – pour peu que la marque sud-coréenne remédie à ses problèmes lancinants de management – la question se pose donc de l'avenir et des futures prérogatives de Lappi chez Toyota, alors qu'aucune décision tangible n'a encore été prise pour 2023.

En effet, si un programme partiel semble de prime abord privilégié, le recours à trois pilotes titulaires (comme cela avait été le cas en 2021, Sébastien Ogier, Evans et Kalle Rovanperä participant à l'intégralité des rallyes) pourrait bien être nécessaire pour faire le plein de points sur chaque épreuve et contrer ainsi la montée en puissance de Hyundai.

"Il y a deux écoles", a expliqué Lappi à DirtFish.com. "Bien sûr en tant que pilote, vous voulez avoir l'opportunité de vous battre pour de gros résultats. Mais d'un autre côté la chose la plus importante dans la vie c'est la famille, et dans cette perspective une saison partielle constitue un très bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale."

Le fait est que sans réelle possibilité de se battre face à un Rovanperä impressionnant cette saison, Lappi préfère limiter son engagement dans le championnat. "Pour être franc les deux [écoles] me vont", reprend l'intéressé. "Je reconnais que je n'ai aucune chance de battre Kalle en ce moment, donc en gardant cela en tête le recours à un programme partiel paraît être une très bonne chose."

Vers la reconduction des mêmes pilotes chez Toyota

Du côté de Toyota on est pour l'instant sur la même longueur d'onde, et on se satisfait d'un partage de la troisième GR Yaris entre Ogier et Lappi, déterminé en fonction des compétences et des appétences de chacun selon les profils de rallye rencontrés. "Continuer avec les mêmes pilotes serait la situation idéale pour l'an prochain", indique ainsi Latvala auprès du site officiel du WRC. "Séb [Sébastien Ogier] est toujours très rapide, c'est un octuple Champion du monde, et sur certaines manches comme le Monte-Carlo il est vraiment très solide."

"Mais il y a aussi d'autres endroits où EP [Esapekka Lappi] est également très fort : la Finlande, l'Estonie ainsi qu'Ypres où il est à chaque fois monté sur le podium. La combinaison que nous avons à l'heure actuelle, avec deux voitures [engagées à temps plein pour Kalle Rovanperä et Elfyn Evans], une troisième [partagée par deux pilotes], ainsi que Takamoto [Katsuta] dans une quatrième, est une bonne chose."

En attendant qu'une décision soit prise, Lappi participera mi-septembre en Grèce au Rallye de l'Acropole, pour ce qui sera son septième engagement en dix rallyes cette saison.