Entre deux et cinq rallyes pour Latvala en 2020

L'équipe officielle Toyota fera appel à un line-up totalement renouvelé en 2020, avec le sextuple Champion du monde Sébastien Ogier, aligné aux côtés d'Elfyn Evans et Kalle Rovanperä. Jari-Matti Latvala, mais également Kris Meeke, se retrouvent donc sur la touche, alors que le Champion du monde en titre Ott Tänak a décidé de rejoindre Hyundai.

Le Finlandais sera toutefois au départ des rallyes de Suède et de Finlande au volant d'une Yaris WRC, de la même spécification que les trois engagées par le constructeur japonais. Avec l'objectif d'ajouter trois autres épreuves pour un programme 2020 de cinq rallyes, dans ce qui constituera la quatrième saison de Latvala avec Toyota.

Lire aussi : Le Rallye du Chili 2020 officiellement annulé

"Je peux confirmer ces deux rallyes", a expliqué le pilote à Motorsport.com. "Je travaille aussi pour avoir des sponsors pour pouvoir ajouter la Sardaigne, le Portugal et la Grande-Bretagne. Si je devais expliquer quel est le rêve, ça serait d'inclure la Nouvelle-Zélande également, mais c'est trop cher. C'est important pour moi de continuer à piloter. L'année a été assez compliquée, elle a aussi été assez orageuse dans ma vie privée, mais je vois plutôt l'année prochaine comme une pause plutôt qu'un arrêt. J'ai 34 ans, et je pense qu'il me reste encore deux bonnes années."

La présence de Latvala pourrait permettre à Toyota d'envisager une équipe B, avec le jeune Takamoto Katsuda. Le Japonais participera à la saison européenne ainsi qu'à son rallye à domicile. Une équipe supplémentaire pourrait permettre à Toyota de marquer plus de points lors de chaque rallye, avec l'objectif de conquérir de nouveau le titre constructeurs, que la marque japonaise a dû laisser à Hyundai en 2019.

Toyota rend un hommage appuyé à Latvala

La poursuite de l'association entre Latvala et Toyota a également une portée sentimentale, comme l'a expliqué Akio Toyoda, président du constructeur japonais : "Quand je suis allé en visite [au Rallye de] Finlande en 2014, Toyota n'avait pas encore décidé de revenir. J'étais excité car c'était ma première visite en WRC, alors je suis allé dans le lobby de l'hôtel pour attendre les pilotes. Jari-Matti a été le premier à arriver. Quand je l'ai salué, il m'a répondu un bonjour chaleureux. En discutant avec lui, il a remarqué que j'étais de chez Toyota et il m'a parlé de sa Corolla et de sa Celica."

"C'est à ce moment que j'ai décidé de revenir. Nous devions revenir en WRC pendant qu'un tel pilote se souvenait encore de notre époque de course. Vous pourriez dire que si je n'avais pas rencontré un pilote Volkswagen aussi sympathique, Toyota ne serait peut-être pas en WRC maintenant !"

Toyoda s'est également exprimé directement vers le pilote finlandais, qui a remporté le premier rallye de Toyota après son retour dès la deuxième manche du championnat 2017, en Suède.

"Quand j'ai entendu que tu allais devenir notre pilote deux ans plus tard, j'étais ému par ce destin formidable. Honnêtement, je ne pensais pas que nous allions gagner dès notre première saison. L'objectif était d'obtenir un podium dans l'année. Toutefois, tu as directement hissé Toyota sur le podium au Monte-Carlo. Et ensuite tu nous a amenés au sommet du podium le mois suivant en Suède, c'était un rêve. J'étais si content d'enfin pouvoir monter sur le podium avec toi l'an dernier, en Finlande."

Pour l'autre pilote Toyota 2019, Kris Meeke, les chances de disputer le calendrier complet en 2020 reposent sur la possibilité d'obtenir un volant chez M-Sport, qui engagera une nouvelle fois des Ford Fiesta.