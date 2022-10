Latvala "fier de l'équipe" après le titre constructeurs de Toyota

Dans la foulée du sacre de Kalle Rovanperä en Nouvelle-Zélande, Toyota a poursuivi sa moisson de titres ce week-end en Catalogne, avec l'obtention du titre chez les constructeurs. Une mission relativement simple pour la marque japonaise, qui disposait déjà d'une large avance en débarquant à Salou, et que celle-ci a rempli magnifiquement à un rallye du terme de la saison avec une victoire de Sébastien Ogier.

Voilà qui fait de Toyota le troisième constructeur le plus titré en WRC, derrière Lancia et Citroën. Il s'agit en effet de sa sixième couronne mondiale après celles coiffées en 1993, 1994, 1999, 2018 et 2021. Une récompense obtenue alors que la marque nippone a négocié à merveille la transition vers la nouvelle réglementation régissant l'introduction de la motorisation hybride.

Toyota a en effet signé sept succès en 12 rallyes disputés jusqu'ici cette saison avec sa nouvelle GR Yaris. Rovanperä s'est ainsi imposé en Suède, en Croatie, au Portugal, au Safari Rally, en Estonie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, avant qu'Ogier n'assure son premier succès de l'année en Catalogne.

Passé responsable de l'équipe l'an dernier, Jari-Matti Latvala peut se targuer d'avoir réalisé un carton plein sur chacune des deux saisons où il a été à la barre. L'ancien pilote WRC a ainsi attribué cette réussite au gros travail et à la passion dont font preuve ses troupes au jour le jour.

"Honnêtement, je suis très fier de l'équipe, et je pense que tout cela ne peut venir que lorsque celle-ci travaille dur et partage cette passion et cette volonté de vaincre", a déclaré le Finlandais à l'issue du Rallye de Catalogne. "Au final, le plus important pour tout le monde est de bien travailler ensemble. Si vous n'avez que des individualités, cela n'aide pas, il faut faire en sorte que tout le monde travaille de concert. Il ne s'agit pas là que de l'équipe, mais aussi de nos pilotes, car je vois bien qu'ils travaillent ensemble et c'est pourquoi nous sommes capables d'avoir une voiture qui soit à la fois rapide et fiable. Cela aide d'avoir des gens dans l'équipe qui ont la volonté de rendre la voiture la plus rapide et la plus fiable possible."

Sébastien Ogier et son copilote Benjamin Veillas ont remporté leur premier succès sous l'ère hybride en Catalogne.

Un line-up qui reste à confirmer pour 2023

Malgré les titres récoltés par Toyota, le futur line-up de l'équipe reste à confirmer pour l'an prochain. Une annonce officielle est cependant attendue avant la dernière épreuve de la saison, qui se déroulera au Japon à la mi-novembre.

Compte tenu du succès rencontré par ses troupes cette saison, aucun changement ne devrait cependant avoir lieu, comme l'a implicitement confirmé Latvala. "Nous n'avons pas encore confirmé le line-up pour l'an prochain, mais si nous parvenons à remporter tous les championnats en l'état, est-ce qu'il y a vraiment lieu de changer la moindre chose ?", a-t-il lancé au micro du site officiel du WRC.