Latvala : La maturité de Rovanperä en fait un pilote "complet" en WRC

Kalle Rovanperä a une fois de plus fait étalage de son potentiel en réalisant une performance haute volée au Rallye de l'Acropole le week-end dernier. À 20 ans seulement, celui qui est devenu le plus jeune vainqueur de l'Histoire du WRC au Rallye d'Estonie en juillet a écrasé ses rivaux sur les spéciales grecques. Signant plus de la moitié des meilleurs temps (huit sur quinze) pour battre Tänak de 42"1, il a également parachevé son week-end proche de la perfection en dominant la Power Stage.

Nommé à la tête de l'équipe Toyota depuis fin 2020, Jari-Matti Latvala pense que son compatriote a prouvé, de par ses podiums acquis à l'Arctic, en Estonie et à Ypres, qu'il est un pilote complet et que bien d'autres succès l'attendent dans sa carrière qui ne fait que commencer. Il est toutefois conscient qu'il n'y a aucun interêt à mettre trop de pression sur les épaules de son jeune pilote.

"Quand vous êtes capable de piloter sur la neige, l'asphalte et la terre, vous êtes un pilote complet. Je veux dire que Kalle a la performance sur toutes les surfaces", a déclaré Latvala.

"S'il gagne sa deuxième épreuve de l'année, qui est sa première saison complète en WRC, car l'année dernière ne compte pas comme une saison complète à cause du COVID, alors il doit avoir les éléments pour devenir un Champion du monde", a-t-il ajouté. "Mais je veux aussi rappeler, comme Seb Ogier le sait, que gagner le championnat est difficile. Vous devez avoir un peu de chance et vous avez besoin que toutes les choses soient réunies, c'est donc un autre défi. Il est certain que Kalle a franchi une étape dans sa carrière et nous verrons de grandes performances et de grandes victoires de sa part, mais ne mettons pas encore trop de pression sur le jeune homme."

Ayant suivi de près sa progression depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe japonaise, Latvala estime que son pilote a beaucoup mûri cette saison.

"C'est vraiment étonnant de voir ses performances et de voir à quel point il est calme et mature", a-t-il affirmé. "Il a grandi au cours de cette année, il a fait un pas en avant de cinq ans avec sa façon d'être et sa personnalité."

En réfléchissant à sa victoire, Rovanperä a admis qu'il ne s'attendait pas à être à l'aise sur les spéciales cassantes de la Grèce sans non plus savoir si cette dernière prestation était plus aboutie que son premier succès en Estonie.

"Il est difficile de dire si c'était [un meilleur pilotage] mais je dirais que l'Estonie, je m'y attendais un peu plus et je pense que tout le monde savait aussi que je pouvais vraiment être rapide là-bas", a concédé le vainqueur du Rallye de l'Acropole."En venant ici, il y avait plus un point d'interrogation sur notre rythme, dans l'ensemble nous ne pouvions pas être si sûrs de notre rythme. Je pense que nous avons montré assez bien sur les premières boucles que nous pouvions être vraiment rapides quand les autres n'ont pas l'expérience des années précédentes, je pense que c'était une très bonne course de notre part, mais je ne sais pas laquelle était la meilleure."

Avant d'aborder la prochaine manche du WRC programmée en Finlande, où il fera partie des favoris, et pendant laquelle il fêtera ses 21 ans, Rovanperä s'est replacé au championnat à seulement sept points d'Evans, actuel deuxième.

