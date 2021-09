Latvala "pas inquiet" pour Rovanperä en Finlande

Kalle Rovanperä aborde son épreuve à domicile en tant que favori, au moment où il affiche la meilleure forme de sa jeune carrière, après avoir notamment signé ses deux premières victoires en WRC. Basée à quelques kilomètres du parc d'assistance de Jyväskylä, l'équipe Toyota a quant à elle remporté les trois derniers Rallyes de Finlande avec la Yaris WRC et compte bien poursuivre sa domination avec un line-up renforcé par la présence d'Esapekka Lappi.

Tout en reconnaissant que les attentes seront élevées pour une nouvelle victoire à l'occasion de la 70e édition de l'épreuve, Latvala pense que son équipe utilisera la pression comme une source de motivation.

"Il est certain qu'il y a toujours de la pression lors d'une course à domicile", a déclaré le Finlandais. "D'un autre côté, cela vous procure plus d'énergie et plus de motivation de la part du public local et cela vous aidera à signer une meilleure performance parce qu'ils nous stimulent et ils poussent les pilotes à faire mieux. Nous avons plus de pression mais je pense que c'est plus positif que négatif."

Malgré le peu d'expérience accumulée par Rovanperä, le directeur du team Toyota estime que son jeune pilote a prouvé récemment qu'il savait gérer la pression d'un résultat.

"Kalle est un gars extrêmement détendu. Nous avons vu en Grèce qu'il ne subit pas vraiment la pression et qu'il peut gérer très bien ses émotions", a-t-il expliqué. "Je ne suis pas du tout inquiet, même si c'est un rallye à domicile, car il a cette caractéristique d'être si serein et si calme. Bien sûr, au fond de lui, il pourrait ressentir une certaine pression, mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Je suis sûr qu'il va bien s'en sortir."

Pour Rovanperä qui fêtera ses 21 ans ce vendredi, une victoire sur ses terres, pour rejoindre les héros finlandais de la discipline serait une "grande chose" à l'occasion du 70e anniversaire de l'épreuve. Cependant, il ne s'avance pas et s'attend à une lutte serrée avec les Hyundai qui ont montré de réels progrès cette année lors des rallyes rapides sur terre.

"Je me sens bien. Bien sûr, le fait d'avoir quelques bons rallyes à mon actif fait du bien et un rallye à domicile apporte toujours une bonne sensation", a concédé Rovanperä. "Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes pour nous, mais nous essayerons de faire un rallye normal comme partout ailleurs dans le monde et de faire un bon résultat comme nous avons toujours l'intention de le faire."

"Ce serait une grande chose [de gagner]. Je pense que c'est toujours le cas pour chaque pilote, le rallye national est l'un des plus importants. Bien sûr, c'était un très bon rallye pour notre équipe et notre voiture, mais cette année, nous avons vu que Hyundai s'est amélioré sur les rallyes rapides, donc je pense qu'ils seront rapides ici. Je m'attends à une lutte serrée."