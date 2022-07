Selon Latvala, Rovanperä évolue "sur une autre planète"

Une fois encore, Kalle Rovanperä aura impressionné tout son monde en Estonie. Le Finlandais a décroché sa cinquième victoire de la saison ce week-end, après avoir longuement bataillé avec son coéquipier Elfyn Evans, auteur d'un début de rallye tonitruant vendredi. Mais le Gallois a rapidement dû se rendre à l'évidence, en constatant qu'il n'allait pas pouvoir longtemps s'opposer à son voisin de garage, qui a une fois de plus fait étal de tout son talent, réalisant une véritable démonstration dans des conditions météo très versatiles qui ont perturbé la plupart des concurrents.

Contraint d'ouvrir la route lors de la première étape, c'est justement lorsque les conditions de roulage se sont faites plus glissantes que Rovanperä est sorti tel un diable de sa boîte. Evans avait eu beau avoir remporté les cinq premières spéciales du vendredi, celui-ci n'avait pas su creuser réellement l'écart, n'opérant que des gains chronométriques marginaux sur son adversaire.

Autant dire que Rovanperä a eu tôt fait de renverser la table et de prendre les rênes du rallye vendredi soir, pour ne plus en départir. Non content d'évoluer dès lors en tête et d'augmenter régulièrement son avance, le pilote Toyota a assuré le bouquet final en raflant les cinq points de la Power Stage.

Très à l'aise dans des conditions humides voire carrément détrempées, Rovanperä a bluffé son patron et compatriote, Jari-Matti Latvala, qui n'avait pas les mots pour décrire la performance de son poulain peu après l'arrivée. "Les mots me manquent pour expliquer à quel point Kalle continue de nous surprendre", a-t-il ainsi déclaré auprès du site officiel du WRC. "Une fois encore, il s'est révélé lorsque les conditions devenaient difficiles et extrêmes, c'est à ce moment-là qu'il est phénoménal. Je ne sais pas d'où ça vient, il est sur une autre planète quand les conditions sont difficiles."

Rovanperä a décroché la septième victoire de sa carrière en WRC quasiment un an jour pour jour après son premier succès, déjà obtenu en Estonie.

Vers un titre imminent ?

Rovanperä affiche à présent 83 points d'avance sur son plus proche rival au championnat, Thierry Neuville, qui n'a quant à lui pu faire mieux que quatrième ce week-end au terme d'un rallye insipide. Un matelas des plus confortables pour le jeune Finlandais, à telle enseigne que pour Latvala, la chose est entendue : ce n'est qu'une affaire de temps avant que son pilote devienne le plus jeune Champion du monde WRC, éclipsant ainsi le record de précocité détenu jusqu'ici par Colin McRae depuis 1995 – l'Écossais avait alors 27 ans, là où Rovanperä en aura 22, voire 21 si le sacre survient avant le 1er octobre.

"S'il continue de la sorte, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il remporte le championnat", poursuit le patron de l'équipe Toyota. "Mais il faut garder en mémoire que nous avons eu par le passé des championnats qu'on croyait gagnés à la mi-saison et qui finalement ont été perdus dans les dernières encablures. Il faut que nous soyons réalistes. Il [Rovanperä] n'a plus besoin de gagner de nouveau pour remporter le titre, donc il a tous les outils en main [pour être sacré cette année]."

La victoire de Rovanperä ce week-end survient 12 mois quasiment jour pour jour après son tout premier succès en WRC, déjà dans la contrée balte. Depuis, six nouveaux triomphes sont venus s'ajouter au palmarès du leader du championnat, qui fait plus que jamais figure d'épouvantail au sein du plateau.

Alors, comment expliquer une telle domination de la part d'un pilote si juvénile ? Pour le principal intéressé, il s'agit tout simplement d'une accumulation d'expérience. "Bien sûr, la première [victoire] est toujours quelque chose de spécial", reconnaît Rovanperä. "Mais je pense que depuis l'an dernier, nous avons emmagasiné beaucoup d'expérience et nous pouvons à présent être bien plus à l'aise dans la voiture, et ainsi gérer un peu mieux toutes les situations qui se présentent à nous."

"C'est une très bonne sensation bien sûr. C'est un résultat incroyable que celui que nous avons obtenu ce week-end. Nous avons ouvert la route le vendredi, et la première boucle de spéciales a été le seul moment où nous n'avons pas été en mesure de suivre le rythme, mais après cela nous avons été constamment dans le coup et nous avons très bien géré cela. La Power Stage nous a bien aidés. J'avais remarqué que dans ces conditions [boueuses] on pouvait faire de bonnes différences, et j'ai donc essayé d'attaquer un peu plus tout en restant toujours en sécurité. J'ai pris du plaisir à piloter."

Place maintenant à la huitième manche de la saison, qui aura lieu le premier week-end d'août sur les terres de Rovanperä, en Finlande, où le pilote Toyota pourra alors compter sur place sur le soutien de son public. Comme si la situation n'était pas déjà assez difficile pour ses adversaires en temps normal !