Latvala sur Rovanperä : "C'est un super-héros"

En remportant le titre ce dimanche, Kalle Rovanperä est devenu le premier Finlandais Champion du monde WRC depuis 2002 et le deuxième sacre de Marcus Grönholm. Le pilote Toyota est ainsi le septième finlandais à coiffer la couronne mondiale après Ari Vatanen (1981), Hannu Mikkola (1983), Timo Salonen (1985), Juha Kankkunen (1986, 1987, 1991 et 1993), Tommi Mäkinen (de 1996 à 1999) et donc Grönholm (2000 et 2002).

Vice-Champion du monde en 2010, 2014 et 2015, et désormais patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala a eu du mal à cacher son émotion à l'issue du Rallye de Nouvelle-Zélande. Celui-ci a ainsi qualifié le titre de son pilote comme étant "très important" pour une nation folle de rallye comme la Finlande.

"Ce sont des émotions partagées, dans le sens où j'ai envie de pleurer, mais je ne le peux pas ici", a déclaré le responsable finlandais à l'arrivée. "Ce que Kalle a fait est très important. Pour commencer, c'est incroyable pour un jeune gars de 22 ans de battre tous ces records et de remporter le titre. Mais dans le même temps, c'est très important pour la Finlande car cela faisait 20 ans [que le pays n'avait pas eu de Champion], donc cela faisait longtemps. Mikko Hirvonen et moi en avons été proches, mais nous n'avons jamais réussi à décrocher le titre, car il y avait deux Sébastien [Loeb et Ogier] ainsi que Ott [Tänak], donc je suis très content que Kalle y soit parvenu. C'est formidable, je n'ai pas les mots. C'est un super-héros."

"On a senti que l'intérêt porté au rallye était en décrue, petit à petit [en Finlande], mais depuis que Kalle a fait son trou il y a eu une résurgence de celui-ci. Je pense que nous allons assister à un phénomène autour de Kalle en Finlande, car je n'ai jamais vu de telles scènes dans les spéciales, où vous avez des fans comme dans un stade de football. De temps en temps il vous faut des Champions comme celui-là pour maintenir le niveau d'intérêt, et cela aide également les jeunes à s'impliquer dans le sport à tous les niveaux. Je pense que ce titre est non seulement important pour Kalle, mais également pour la Finlande."

Rovanperä est le septième pilote finlandais à être sacré Champion du monde en WRC.

Vers un rajeunissement du plateau WRC ?

Latvala pense par ailleurs que le jeune âge de Rovanperä, qui a fêté ses 22 ans samedi dernier durant le Rallye de Nouvelle-Zélande, va provoquer des changements dans le rallye, avec davantage de jeunes pilotes qui vont débarquer dans la discipline. "Je pense que la discipline va changer à présent", reprend le responsable finlandais.

"Les pilotes vont pouvoir arriver plus jeunes, et je pense qu'ils se retireront également plus tôt car quand vous atteignez le sommet de ce sport à cet âge, je ne pense pas que vous puissiez faire une carrière comme celle de Sébastien Loeb, et rouler encore à presque 50 ans."