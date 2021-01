Latvala : "Un sentiment très différent dans ce nouveau rôle"

Il nous avait quittés en février dernier sur un ultime abandon après trois spéciales parcourues sur le Rallye de Suède. Il avait l'espoir de faire une nouvelle pige avec la Yaris WRC en Sardaigne avant que le COVID-19 n'emporte tout sur son passage. Moins d'un an plus tard, revoilà Jari-Matti Latvala au départ d'une manche du mondial dans un rôle que personne n'avait vu venir.

Écarté du WRC et de l'équipe Toyota fin 2019 après le renouvellement complet du line-up, le Finlandais semblait finalement voué à une retraite bien méritée après deux décennies de présence en WRC. Bien qu'étant le pilote le plus capé de l'Histoire du Championnat du monde avec 209 départs, il se destinait presque à laisser une trace plus marquante dans les ouvrages d'archives que sur les spéciales tout en rangeant ses dernières ambitions de reprendre un volant.

Lire aussi : Toyota nomme Latvala directeur et engagera 4 Yaris par rallye en 2021

C'était sans compter sur sa nomination inattendue en décembre dernier à la place de Tommi Makinen, promu quant à lui à un poste de conseiller compétition de la firme japonaise. Plus motivé que jamais, le tout nouveau directeur de Toyota Gazoo Racing doit tout de même rapidement oublier ses vieux réflexes pour en adopter de nouveaux : "Se préparer pour le Rallye Monte-Carlo cette année est un sentiment très différent pour moi dans ce nouveau rôle ; voir les voitures dans l'atelier et ne pas penser à les conduire, mais s'assurer que tout le monde dans l'équipe est prêt pour la première manche de la saison."

Grand artisan du retour réussi de la marque japonaise en Championnat du monde des Rallyes, il a même été le premier pilote à offrir une victoire à la Yaris WRC lors du Rallye de Suède 2017 tout en contribuant largement au titre mondial des constructeurs l'année suivante. En plus donc d'être comme chez lui dans l'équipe Toyota, le Finlandais connaît bien les membres et les équipages qui la composent pour avoir partagé plusieurs saisons à leurs côtés.

"L'ambiance dans l'équipe est très bonne. L'an passé, c'était le premier rallye des trois pilotes avec la Yaris WRC, et pourtant, Seb [Ogier] et Elfyn [Evans] se battaient tous les deux pour la victoire. Maintenant qu'ils se sont plus familiarisés avec la voiture, ils devraient donc être dans une position plus forte."

Grâce à son expérience de pilote jusque-là inégalée, Latvala possède également le recul nécessaire sur les spécificités de chaque épreuve."Le Rallye Monte-Carlo est probablement l'événement le plus exigeant de l'année, et il peut toujours y avoir des surprises et les conditions météorologiques peuvent jouer un grand rôle. Mais je pense que nous sommes bien préparés." De par sa longévité, il est d'ailleurs l'un des rares acteurs du mondial à avoir connu la période 2008-2010, où Pirelli était déjà le fournisseur unique de pneus. Il sait donc l'avantage que son équipe a eu de pouvoir préparer la classique monégasque dans toutes les conditions météorologiques.

"Le passage à un autre fournisseur de pneus est généralement un grand changement et cela a été l'objectif des tests de l'équipe pour le Monte-Carlo : se familiariser avec les nouveaux pneus Pirelli et configurer correctement la voiture. Il y a eu beaucoup de neige dans la région, mais nous avons pu essayer toutes les différentes options de pneus dans les différentes conditions, et ce sera une information précieuse pour le rallye."