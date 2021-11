Loeb n'aura plus Elena comme copilote en rallye

La collaboration entre Sébastien Loeb et Daniel Elena est définitivement terminée, au-delà du séisme qu'avait provoqué leur séparation au sein du programme rallye-raid de Prodrive en vue du prochain Dakar. Les deux hommes ne feront plus cause commune en rallye, à l'heure où le retour du nonuple Champion du monde en WRC pour quelques piges semble plus que jamais d'actualité.

C'est dans une vidéo conjointe que le tandem a officialisé la nouvelle ce dimanche, évoquant une décision réfléchie mais qui a semble-t-il était initiée avant tout par le Monégasque.

"On a pris une décision ensemble, en discutant, parce que je vais probablement refaire quelques rallyes dans le futur et on ne va pas forcément les faire ensemble", a annoncé Loeb. "C'est une décision qu'on a prise ensemble, pour différentes raisons : Daniel a les siennes, moi j'ai plus ou moins les miennes, sans plus. On l'a prise ensemble en discutant. Daniel va avoir le temps de se consacrer à sa petite fille, à ses filles et à son magasin."

On sait que Loeb est en négociation avec l'équipe M-Sport pour disputer des manches du WRC en 2022, ce qu'a confirmé l'équipe britannique récemment tout en précisant qu'il n'y avait toujours rien à annoncer pour le moment. L'Alsacien a également participé à des essais au volant de la nouvelle Puma Rally1 dernièrement. La décision annoncée ce dimanche semble confirmer ce scénario, avec une aventure qui se déroulera donc sans Elena, forcément ému par cette page qui se tourne à nouveau.

"C'est un livre qui se referme", constate-t-il. "Il y a eu beaucoup de trucs. C'est sûr que l'histoire qu'il y a eu au mois de mars a eu, pas des dommages collatéraux, mais m'a remis en question. Aujourd'hui, la motivation de remonter dans une caisse de course est partie. Pourtant je suis un grand passionné."

"Notre amitié est intacte. Si on est là, réunis, c'est pour éviter le pataquès qu'il y a eu au mois de mars et que ça soit repris de partout. Il n'y a pas de polémique à avoir. On a discuté, on est des grands garçons. Comme on a dit, on est amis dans la vie, pilote et copilote dans la voiture. Moi, j'ai tourné la page, je n'ai plus envie de balancer des notes, j'ai envie de me consacrer à autre chose."

Pour le moment, la première certitude concernant le programme de compétition de Loeb en 2022 concerne le Dakar, auquel il participera au volant du BRX Hunter en janvier prochain, avec à ses côtés Fabian Lurquin comme navigateur.