Monte-Carlo : Loeb vise "un résultat encore meilleur" qu'en 2019

Cette année, Sébastien Loeb conserve un rôle identique à 2019 : celui d'aider Hyundai à conquérir le titre mondial chez les constructeurs comme chez les pilotes. Néanmoins, à quelques jours de l'ouverture du championnat dans le sud de la France, le nonuple Champion du monde nourrit quelques ambitions à la hausse pour le Rallye Monte-Carlo. L'an passé, pour sa première au volant de la Hyundai, l'Alsacien était arrivé avec une préparation réduite à sa plus simple expression. Tout juste revenu du Dakar, il avait découvert l'i20 Coupe WRC au cours d'une unique journée de test avant de se lancer en compétition. Cela ne l'avait pas empêché de lutter pour le podium avant de terminer quatrième du rallye, de quoi espérer un peu mieux douze mois plus tard.

Voir aussi : Photos - Hyundai présente la i20 Coupe WRC pour 2020

"On ne sait jamais à quoi s'attendre sur le Monte-Carlo", prévient Loeb. "Ça peut être totalement sec, humide ou y avoir énormément de neige, ce qui modifie les conditions de pilotage. Ça peut même changer entre les étapes et entre les portions de route, ce qui rend le choix de pneus encore plus important. Il faut trouver le bon rythme pour être rapide sans prendre de risques majeurs. Il faut aborder ce rallye avec la tête, ce n'est pas juste à fond, c'est une question de réflexion. J'ai l'impression que ma dernière expérience remonte à longtemps, donc les rallyes paraissent plus nouveaux pour moi que pour les autres. Nous n'avions passé qu'une journée dans la voiture avant le Monte-Carlo l'an dernier, alors j'espère que notre connaissance actuelle de l'auto nous permettra de décrocher un résultat encore meilleur que l'année dernière."

Au volant d'une des trois Hyundai, Loeb sera le maillon d'une véritable Dream Team constituée par le constructeur sud-coréen, qui a attiré dans ses filets le Champion du monde en titre Ott Tänak. Ce dernier aborde le premier rendez-vous avec prudence et avec l'intention de marquer des points importants, alors que son adaptation est encore à parfaire. "L'année commence probablement par le rallye le plus exigeant de la saison", souligne l'Estonien. "Pour le rendre encore plus difficile, nous avons une nouvelle équipe et une nouvelle voiture à apprendre dans des conditions compliquées. Ce ne sera jamais simple, mais il est important de bien débuter et de marquer des points."

Aux côtés des deux hommes, Thierry Neuville aura indéniablement une grosse carte à jouer, lui qui est toujours en quête d'une première victoire sur le Monte-Carlo. "C'est un rallye très dur et le choix de pneus est crucial", insiste le Belge. "C'est difficile d'y courir, il y a beaucoup d'hésitation et il faut un bon rythme de notes ainsi que des informations précises de la part de l'équipe chargée de la météo. Avec les altitudes différentes dans les étapes, une concentration élevée est la clé. Les conditions changent constamment et le plus dangereux pour nous c'est le verglas. Nous courons à Gap depuis quelques années et nous savons quelles portions sont dans l'ombre toute la journée et seront glissantes, mais il y aura toujours des surprises qui nous attendront au tournant."