M-Sport souhaite aligner Loeb sur d'autres rallyes en 2022

Sébastien Loeb et sa copilote Isabelle Galmiche ont remporté le Rallye Monte-Carlo le week-end dernier, triomphant dans les dernières spéciales de Sébastien Ogier et Benjamin Veillas. Le nonuple Champion du monde du WRC participait à l'épreuve grâce à un accord pour une manche seulement trouvé avec M-Sport, qui engage les Ford Puma Rally1.

Concernant la suite, le Français, qui vient de terminer le Dakar 2022 au second rang au volant de la BRX et qui pilote également pour l'équipe X44 de Lewis Hamilton en Extreme E, deux engagements gérés par Prodrive, a déclaré peu après avoir inscrit un 80e succès à son palmarès en Championnat du monde des Rallyes : "Demain est un autre jour effectivement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de plan particulier pour la suite. C'était notre premier rallye, on verra bien ce que la suite nous réserve."

Des propos qui faisaient suite à d'autres, tenus juste avant le début du rallye, expliquant que la manche du Monte-Carlo serait potentiellement sa seule de l'année mais qu'il ne fermait pas la porte à plus. Une porte dans laquelle Malcolm Wilson, le propriétaire de M-Sport, espère bien s'engouffrer.

"J'aimerais vraiment qu'il fasse plus de manches", a déclaré Wilson à Motorsport.com. "Je pense qu'il doit entrer dans l'Histoire au plus haut niveau du sportif, il a été absolument incroyable de [gagner] à l'âge qu'il a, de gagner au plus haut niveau contre le gars qui l'a gagné huit fois auparavant. C'est tout simplement remarquable. Il y a une possibilité, il y a beaucoup de choses à régler mais nous aimerions le voir de retour dans la voiture, surtout après ici, mais nous devons voir ce qui se passe dans les prochaines semaines."

Sébastien Loeb et Isabelle Galmiche, au volant de la Ford Puma Rally1

Le directeur de l'équipe, Richard Millener, a ajouté : "Je veux dire que tout était basé sur cette épreuve pour commencer, et nous allons utiliser le résultat de cette épreuve pour voir ce que nous pouvons faire à l'avenir."

"Nous avons coché cette case dans le cahier des charges et nous allons commencer à travailler pour voir ce qui est possible pour le reste de l'année. Cela dépend de Seb et d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il est réaliste de penser à une poignée de rallyes car il a un calendrier chargé, mais nous verrons bien, on ne sait jamais avec le WRC."

Wilson a également rendu hommage à la copilote de Loeb, Isabelle Galmiche, qui est devenue la première femme à monter sur la plus haute marche d'un podium WRC depuis Fabrizia Pons au Rallye de Monte-Carlo 1997. "Incroyable", a-t-il lancé lorsqu'on lui a demandé son avis sur la performance de la Française. "Pour être honnête, la façon dont elle a géré la situation est tout simplement remarquable."

Avec Tom Howard