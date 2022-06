Loeb et Ogier doivent définir la suite pour 2022

Tous les deux plutôt malchanceux lors de leur pige sur le Safari Rally au Kenya le week-end dernier, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier n'ont pas l'intention d'en rester là cette saison. Les deux Champions du monde souhaitent participer à d'autres épreuves du championnat d'ici la fin de l'année, avec un calendrier encore à éclaircir, surtout dans le cas du premier cité.

Vainqueur du Rallye Monte-Carlo en janvier dernier avec la Ford Puma M-Sport, Sébastien Loeb doit composer avec d'autres engagements en Extreme E et en rallye-raid. L'Alsacien envisagerait d'être au départ du Rallye de l'Acropole début septembre, après avoir confirmé qu'il s'agissait d'une possibilité. Une participation en Catalogne après la mi-octobre le tenterait également mais le planning ne joue a priori pas en sa faveur.

"Je dois encore ajuster le calendrier, c'est assez délicat en ce moment", a concédé le nonuple Champion du monde au Kenya il y a quelques jours. "Je voulais aussi peut-être aller en Espagne, mais il y a une épreuve de rallye-raid en même temps, donc il va falloir ajuster le calendrier et voir."

Sébastien Ogier espère être en Nouvelle-Zélande et au Japon avec Toyota.

Pour Sébastien Ogier, l'horizon est plus dégagé puisque le Français a mis un terme à son engagement en WEC après les 24 Heures du Mans. Il envisage un retour en rallye après l'été, avec en ligne de mire des manches aux antipodes, en Nouvelle-Zélande (octobre) et au Japon (novembre).

"Ce n'est pas un secret, je souhaite aller en Nouvelle-Zélande et je veux aller au Japon pour l'équipe, donc ces deux-là sont sur la liste", a confirmé le pilote Toyota à Motorsport.com. "Comme on le dit toujours, on garde la porte ouverte pour discuter avec l'équipe et analyser la situation. Pour le moment, mon plan est de passer un été détendu, et ces deux [rallyes] devraient être sur la liste pour moi."

Après s'être battus pour la victoire au Monte-Carlo, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont tous les deux participé au Rallye du Portugal puis au Safari Rally. Malheureusement, ils ont à chaque fois rencontré des déboires qui les ont empêchés de jouer la gagne. Ils ont toutefois terminé dans les points au Kenya, à la quatrième place pour Ogier et à la huitième pour Loeb.

Propos recueillis par Tom Howard