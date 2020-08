Sébastien Loeb disputera le Rallye de Turquie avec Hyundai

Particulièrement touché par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 concernant la présence de spectateurs, le Championnat du monde des Rallyes espère reprendre le cours d'une saison déjà bien entamée (avec trois rallyes disputés avant le confinement) mais qui peine à se relancer le mois prochain avec deux épreuves quasiment coup sur coup.

Il y aura normalement d'abord le Rallye d'Estonie, épreuve sur terre qui n'était initialement pas prévue au calendrier, du 4 au 6 septembre puis, avancé d'une semaine par rapport à sa date d'origine, le Rallye de Turquie du 18 au 20 septembre, lui aussi sur terre.

Hyundai a d'ores et déjà annoncé les équipages qui participeront à ces deux manches du WRC. Si, bien entendu, la présence du Champion du monde en titre Ott Tänak et de Thierry Neuville est assurée, le baquet du conducteur de la troisième i20 WRC sera, lui, occupé par deux pilotes différents.

Craig Breen a ainsi été désigné pour l'épreuve estonienne alors que Sébastien Loeb va faire son retour à l'occasion de l'événement turc, huit mois après sa seule sortie de l'année, au Monte-Carlo. Le nonuple Champion du monde WRC, dont il était prévu avant la pandémie qu'il dispute six rallyes, devait au départ s'engager lors du Rallye de Suède, qui s'est tenu entre les 13 et 16 février, mais avait renoncé dès la fin de l'épreuve dans le sud de la France, en raison de mauvaises sensations et de conditions météo annoncées exécrables.

Tänak a remporté le week-end dernier l'épreuve préparatoire d'Estonie, le Louna-Eesti Ralli, en signant le meilleur temps de sept des huit spéciales et en terminant 13 secondes devant son plus proche rival, le pilote Toyota Kalle Rovanperä, ce dernier ayant remporté la spéciale restante. Le leader du Championnat WRC Sébastien Ogier (Toyota) a terminé troisième devant Esapekka Lappi (engagé sur une Ford Fiesta WRC privée) et Neuville. Elfyn Evans, dans la troisième Toyota, a été victime d'un gros accident lors de la cinquième spéciale.

Il est à noter que le calendrier WRC devrait connaître, selon toute vraisemblance, une nouvelle annulation puisque de gros doutes pèsent sur le Rallye d'Allemagne (du 15 au 18 octobre).

