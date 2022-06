Loeb s'attend à un retour "compliqué" au Safari Rally

Le nonuple Champion du monde des Rallyes, Sébastien Loeb, rejoindra M-Sport au Kenya pour son troisième départ dans sa campagne WRC partielle de 2022 avec l'équipe Ford. Le Français participera également au Safari Rally pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir fait ses débuts dans l'épreuve il y a 20 ans, alors qu'il pilotait pour Citroën en 2002.

Cette manche avait à l'époque été remportée par le pilote Ford Colin McRae, ce qui constituait la dernière victoire de l'Écossais en WRC et le dernier Safari Rally WRC jusqu'à sa réintroduction l'année dernière. Son rival de longue date, Sébastien Ogier, s'est imposé il y a 12 mois et est de retour pour défendre ce titre cette année, au volant de la troisième Toyota.

Le rallye représentera un tout nouveau défi pour Loeb, qui n'a jamais disputé les nouvelles étapes sur terre à grande vitesse du Safari. Pour ajouter au défi, les équipes du WRC n'ont pas le droit de faire des essais dans la région avant l'épreuve. Loeb se rend au Kenya en sachant que sa Puma est performante sur terre après un rendez-vous encourageant mais décevant au Portugal en mai, qui s'est terminé par un accident du Français alors qu'il était en tête du rallye.

"C'était bien d'être compétitif au Portugal, les sensations dans la voiture étaient bonnes, ce qui est encourageant. Le Kenya est quelque chose de très différent, mais c'est mieux de savoir que nous étions compétitifs au Portugal", a déclaré Loeb. "Je ne connais pas le Kenya actuel, tout ce que j'ai vu c'est via des caméras embarquées, ça semble être rude avec de grosses pierres donc les crevaisons pourraient être un problème."

"Le Kenya est assez extraordinaire, c'est un rallye où j'ai le plus de souvenirs avec la faune sauvage partout pendant les reconnaissances. Je sais que le rallye est très différent de celui auquel j'ai participé la dernière fois, il ressemble plus à un rallye WRC, et c'est plus facile de le faire de cette façon. La différence pour moi par rapport aux autres rallyes auxquels j'ai participé cette année, c'est que je n'ai aucune expérience des étapes au Kenya, je ne les ai jamais faites, donc ce sera compliqué."