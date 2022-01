Loeb : "Je n'ai à peu près rien perdu de mon pilotage"

Une semaine seulement après avoir terminé son sixième Dakar à la deuxième place du classement final, Sébastien Loeb a réussi l'exploit de s'imposer à nouveau en Championnat du monde des Rallyes. Pour ce faire, le nonuple Champion du monde a toutefois dû rapidement retrouver ses automatismes au sein d'une nouvelle équipe, M-Sport, ainsi qu'en WRC où sa dernière apparition remontait au Rallye de Turquie 2020.

"L'année commence plutôt pas mal pour moi. Deuxième au Dakar, c'était top, enfin c'était bien. J'aurais préféré gagner mais ce n'était pas mal", a fait remarquer Loeb, heureux de renouer avec la victoire en WRC.

Même si tout s'est fait très rapidement, il a partagé son soulagement de voir qu'il pouvait encore se battre face à la référence Sébastien Ogier.

"Arriver ici, en WRC, je sais que le rythme est vraiment très soutenu. Cela fait quand même longtemps que j'ai arrêté le championnat. Pouvoir encore me battre avec Seb [Ogier] aujourd'hui, c'est vrai que c'était génial. Cela m'a redonné confiance."

Grâce à cette performance historique, il a d'abord renoué avec la joie de la victoire qu'il n'avait plus goûtée depuis octobre 2018 et son succès sur le Rallye d'Espagne. Mais il est aussi devenu, à bientôt 48 ans, le pilote le plus âgé à s'imposer en WRC tout en offrant à sa nouvelle copilote un superbe cadeau pour leur première apparition commune.

"Je pense que je n'ai à peu près rien perdu de mon pilotage. À mon âge, à 47 ans, cela fait plaisir. Je suis vraiment heureux de ce résultat, et pour Isabelle [Galmiche] aussi. Pour son premier rallye avec moi, on gagne le Monte-Carlo, c'est vraiment génial."

Si le dénouement du week-end a basculé tardivement en sa faveur après la crevaison d'Ogier dans l'avant dernière spéciale du rallye, l'Alsacien a rappelé que la classique monégasque était imprévisible de par son profil et ses conditions atypiques, tout en saluant à nouveau la performance de son grand rival.

"Notre collègue à côté était bien parti pour gagner ce matin", a-t-il expliqué en désignant Ogier à sa droite sur le podium. "Il a eu une crevaison, ce n'est jamais gagné d'avance. C'est piégeux, il y a de la glace, il y a de tout, il faut être hyper concentré tout le temps. J'ai attaqué dès le début, je me sentais bien dans la voiture. Elle était vraiment à ma main, donc j'étais bien en confiance. On a tout donné. Seb [Ogier] nous a donnés beaucoup de fil à retordre, il a été très rapide pendant tout le rallye. Et puis voilà, à la fin, on gagne le rallye, c'est top !"

De retour en WRC, sa discipline de cœur, après bientôt deux années d'absence, Loeb a expliqué en début de week-end que sa présence cette saison pourrait néanmoins se limiter à la manche d'ouverture, sans pour autant refermer totalement la porte.

"Cela me fait vraiment plaisir pour toute l'équipe, qui a fait un grand boulot. Malcolm [Wilson], c'est la première fois que je roule pour lui. Pouvoir commencer la collaboration par une victoire, c'est génial", a-t-il lâché avant d'évoquer l'avenir. "Demain est un autre jour effectivement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de plan particulier pour la suite. C'était notre premier rallye, on verra bien ce que la suite nous réserve."