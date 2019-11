Loeb prend la tête du Rallye de Catalogne !

Dans la logique de la boucle matinale, la domination de Hyundai sur le Rallye de Catalogne s'est confirmée vendredi après-midi, après un deuxième passage dans les trois spéciales proposées pour cette première journée. Leader à la pause, Dani Sordo a d'abord conservé la tête de l'épreuve, après avoir notamment remporté l'ES4 qui ouvrait la deuxième boucle.

Mais c'est un autre pilote du constructeur coréen qui a fait la bonne affaire en se montrant le plus rapide dans l'ES5 et l'ES6, et non des moindres : profitant notamment du fait de partir après les cadors sur les seules routes en terre du week-end, Sébastien Loeb a fait la différence, surtout dans l'ES6, la plus longue du jour. Le nonuple Champion du monde a alors pris une dizaine de secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants, suffisant pour s'emparer du même coup des commandes du Rallye de Catalogne, avec 1"7 d'avance sur Thierry Neuville et 7"6 sur Sordo, bien moins à son aise en fin de journée.

Leader du championnat, Ott Tänak a bouclé une première étape solide et sans erreur, avec dans le viseur les gros points qui lui permettraient de coiffer un premier titre mondial dès dimanche. Le pilote Toyota dit toutefois avoir "attaqué fort", mais est désormais un peu plus en retrait au classement, à la cinquième place. Il est pour le moment débarrassé de son concurrent le plus menaçant au championnat, Sébastien Ogier, qui a perdu très gros ce matin suite à une défaillance hydraulique sur sa Citroën. Le Français, désormais très loin au classement général, n'est jamais venu se mêler à la lutte pour les avant-postes lors des trois spéciales. Il pointe désormais à plus de quatre minutes de Loeb, et toujours hors du top 10, non sans avoir confessé une perte de motivation compréhensible.

"C'est décevant de perdre comme ça, mais je pense que l'intention était là", a confié Ogier ce midi. "L'objectif était de se battre jusqu'à la fin, et nous avons fait une bonne première spéciale, mais malheureusement dans la seconde nous avons perdu la direction assistée, presque subitement. Je suis heureux d'être là, car c'est très facile d'avoir un accident sans direction assistée, car il faut beaucoup lutter et j'ai désormais de grosses ampoules à la main. Ça ne paraissait pas simple avant le départ, et désormais c'est encore plus compliqué. Je pense que nous pouvons presque dire que c'est terminé. Ce ne sera pas simple de garder la motivation. Que pouvons-nous faire ce week-end ?"

Samedi, le Rallye de Catalogne prendra une autre tournure avec des spéciales disputées uniquement sur asphalte.

Scratchs de l'après-midi

ES4 : Dani Sordo (Hyundai)

ES5 : Sébastien Loeb (Hyundai)

ES6 : Sébastien Loeb (Hyundai)

Rallye de Catalogne - Classement après l'ES6