Loubet et Fourmaux veulent reprendre leurs dynamiques en Estonie

Trois semaines après un Safari Rally pour le moins désastreux au cours duquel chacune de ses voitures a été contrainte à un moment ou à un autre à abandonner, M-Sport va tenter de redresser la barre ce week-end à l'occasion du Rallye d'Estonie.

Sur une manche résolument plus roulante et surtout moins cassante, il y a cependant peu de risques que pareil scénario cauchemardesque vienne à se reproduire pour l'équipe anglaise, qui voit un Français en remplacer un autre au volant de la quatrième Puma Rally1, Sébastien Loeb étant absent et Pierre-Louis Loubet faisant quant à lui son retour pour prendre part à son quatrième rallye de la saison.

Pour ce dernier, il sera surtout question de reprendre la bonne dynamique qui l'avait vu signer son meilleur résultat en WRC lors du Rallye de Sardaigne avec une quatrième place – après avoir décroché une non moins méritante septième position sur la manche précédente, au Portugal.

"Je suis très content d'aller en Estonie, c'est toujours impressionnant de piloter ce type de voiture sur des rallyes aussi rapides", a ainsi déclaré le pilote corse. "Pour notre part il sera très important de continuer notre progression entrevue au Portugal ainsi qu'en Sardaigne, de rester calme et de ne pas en faire trop car sur un rallye comme celui-ci il est très facile de faire une erreur. Or on ne peut pas se permettre de faire la moindre erreur avec de telles vitesses."

Fourmaux a inscrit ses premiers points en Power Stage lors du Safari Rally.

La première en Estonie pour Fourmaux en WRC

Adrien Fourmaux tentera lui aussi de bien figurer en Estonie. Malgré un énième abandon au Safari Rally, tout n'a pas été à jeter pour le Nordiste, loin de là. Celui-ci a en effet obtenu un temps scratch sur la première spéciale du dimanche matin au Kenya, avant d'arracher son premier point en Power Stage quelques heures plus tard.

La partie ne sera cependant pas facile pour le pilote M-Sport, qui n'a jamais roulé en WRC sur l'épreuve balte. "L'Estonie va être un rallye complètement différent des précédents", concède le Français. "Celui-ci va être en effet très rapide. Cela va être ma première fois sur cette manche avec une voiture WRC, mais ce sera ma quatrième participation au total si on prend en compte les autres catégories, donc je connais plutôt bien la plupart des spéciales."

Présent au calendrier depuis 2020, le Rallye d'Estonie s'est en effet rapidement taillé une réputation d'épreuve ultra rapide, où afficher un bon rythme et le maintenir constitue une condition sine qua non pour qui veut tirer son épingle du jeu.

En cela, le test réalisé en amont de cette septième manche de la saison a été primordial pour Fourmaux afin de bien appréhender les particularités du parcours estonien. "Cela va être sympa de rouler sur ces routes rapides, avec tous ces sauts", reprend-il. "C'est toujours une bonne expérience ainsi que de bonnes sensations, donc nous sommes impatients d'y être. Nous avons eu une bonne journée de test avant le rallye, et nous allons nous en servir pour faire de notre mieux et tenter d'obtenir un bon résultat pour l'équipe."