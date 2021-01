M-Sport confirme Greensmith, Fourmaux fera des piges en WRC

M-Sport a officialisé la composition de ses équipages pour la saison 2021 du WRC, confirmant l'absence attendue d'Esapekka Lappi. En revanche, Adrien Fourmaux va bénéficier d'un programme partiel avec l'équipe anglaise en WRC. Gus Greensmith est le seul pilote du team à être assuré de participer à l'intégralité des épreuves de la saison, le Britannique étant récompensé de ses efforts après avoir signé son meilleur résultat au Rallye de Turquie l'an dernier, avec la cinquième place. Son copilote sera toujours Elliott Edmondson.

"Je suis vraiment fier de représenter M-Sport Ford et incroyablement reconnaissant d'avoir l'opportunité de faire une saison complète en WRC", se réjouit Greensmith. "C'est mon rêve depuis que je suis tout petit et j'ai vraiment hâte de commencer. L'année dernière nous a donné un avant-goût et nous sommes maintenant prêts à tout donner cette saison, et à nous concentrer pour progresser tout au long de la saison."

Lire aussi : Loubet va disputer toute la saison 2021 de WRC

Teemu Suninen conserve sa place dans l'équipe et il doit participer à la manche d'ouverture de la saison sur le Rallye Monte-Carlo ce mois-ci. En revanche, le Finlandais ne disposera pas d'un programme complet et aura un nouveau copilote, dont l'identité n'est pas encore connue, qui succédera à Jarmo Lehtinen.

"Nous savons tous à quel point la période est difficile actuellement et je tiens à remercier l'équipe pour leur soutien et l'opportunité qui m'est donnée de montrer ce que je peux faire cette année", souligne Suninen. "Nous devrons attendre pour voir combien de rallyes je pourrai faire, mais je travaillerai dur et je ferai de mon mieux pour obtenir de bons résultats à chaque épreuve."

Enfin M-Sport fait donc confiance à Adrien Fourmaux en lui confiant une saison complète en WRC2, qui s'accompagnera de quelques apparitions en WRC avec son copilote Renaud Jamoul, sur des manches qui n'ont pas encore été déterminées.

"M-Sport a une longue tradition de jeunes pilotes", rappelle Richard Millener, directeur de l'équipe. "C'est quelque chose que Malcolm a toujours à cœur, et nous restons investis auprès de Teemu, Gus et Adrien afin qu'ils continuent à progresser en 2021."