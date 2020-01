M-Sport vise des victoires en 2020 avec une évolution moteur

Lorsque la nouvelle réglementation du WRC est entrée en vigueur il y a trois ans, la Ford Fiesta a immédiatement été candidate à la victoire. Sébastien Ogier, Ott Tänak et Elfyn Evans ont tous les trois connu le succès à son volant lors des deux premières saisons, avec à la clé deux titres mondiaux chez les pilotes pour Ogier et un titre constructeurs. Cependant, l'équipe s'est retrouvée en difficulté l'année dernière après le départ d'Ogier chez Citroën, et n'a pas remporté la moindre victoire avec Elfyn Evans et Teemu Suninen. Propriétaire de l'équipe, Malcolm Wilson espère que l'évolution programmée aux alentours de la quatrième manche du calendrier permettra de faire un bond en avant.

Lire aussi : Lappi décroche le baquet M-Sport pour la saison 2020

"C'est le plus gros changement que nous avons apporté au moteur depuis que nous avons commencé à travailler avec cette voiture [en 2017]", précise Malcolm Wilson à Motorsport.com. "C'est un gros palier. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons travaillé étroitement dessus avec Ford, et ils ont fait une grande partie du travail de modélisation sur le moteur. Quand il arrivera, nous aurons plus de puissance, de couple et de souplesse."

"Comme je l'ai dit, ça fera une grande différence. Une fois que ce sera en place, je ne vois vraiment aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas nous battre [pour la victoire] sur toutes les manches restantes. Nous savons où nous allons cette année, et j'ai hâte d'y être. Nous n'aurons pas trois voitures sur chaque rallye, donc nous ne serons pas en mesure de nous battre chez les constructeurs, mais il y aura des manches ciblées où nous viserons la victoire."

M-Sport a confirmé ses équipages la semaine dernière, Esapekka Lappi rejoignant Teemu Suninen tandis que Gus Greensmith participera à neuf rallyes en 2020. Evans a quitté l'équipe pour rejoindre Toyota aux côtés d'Ogier, laissant un baquet libre pour Lappi. Vainqueur du Rallye de Finlande lors de sa première saison complète en 2017, l'ex-pilote Citroën a eu les faveurs de sa nouvelle équipe malgré la disponibilité de Kris Meeke et Andreas Mikkelsen.

"Esapekka était l'un des quelques pilotes n'ayant jamais couru pour moi", fait remarquer Malcolm Wilson. "Au-delà du fait de le saluer à l'assistance, je ne l'avais jamais vraiment rencontré. Nous nous sommes vus et nous avons discuté. J'ai rapidement pu voir qu'il s'adapterait à ce que nous faisons ici et à l'environnement que nous avons."

"Il a une bonne expérience en WRC et il a démontré qu'il pouvait gagner un rallye ; il y a un état d'esprit qui vient avec ça. Je pense qu'il s'intégrera rapidement dans l'équipe et qu'il trouvera notre voiture assez facile à piloter. Il y avait d'autres possibilités, mais ça n'a pas été un choix difficile une fois que nous l'avons rencontré."