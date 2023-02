M-Sport et Loeb discutent toujours, mais priorité à Tänak

Contrairement à l'an passé, où il l'avait emporté dans un superbe duel avec Sébastien Ogier, Sébastien Loeb n'était pas présent sur le Rallye Monte-Carlo 2023. La faute dans un premier temps à un Dakar plus long s'achevant à peine quelques jours avant les reconnaissances de la classique du WRC mais dans un second temps en raison de l'absence d'accord avec l'équipe M-Sport.

La structure dirigée par Malcolm Wilson souhaitait bien attirer à nouveau dans ses filets le nonuple Champion du monde des Rallyes, mais cela n'a pas été possible avant le Monte-Carlo. Et, à ce jour, il n'y a toujours aucun plan concret pour reproduire le programme partiel de l'an passé, en dépit d'une volonté qui semble partagée de pouvoir donner corps à cette alliance.

Mais il faut bien dire que du côté de M-Sport, qui engage les Ford Puma Rally1, la donne a quelque peu changé puisque le retour au bercail d'un pilote du calibre d'Ott Tänak, Champion du monde 2019, en lieu et place de Craig Breen s'accompagne d'une approche différente concernant la façon dont le programme est pensé. Et il est clair qu'au-delà du désir de donner à Loeb une voiture sur quelques manches, Wilson veut avant tout mettre l'Estonien – ainsi que son équipier tricolore Pierre-Louis Loubet – dans les meilleures conditions possibles pour viser un potentiel titre mondial.

Et dans le discours du Britannique, il semble clair qu'il y a un lien entre les deux aspects : "Oui, nous discutons avec [Loeb]", a-t-il déclaré à DirtFish. "J'aimerais beaucoup le voir [revenir] si nous pouvons trouver un moyen de faire quelques rallyes. [Mais] mon objectif principal est de mettre Ott dans une position où il est heureux à 100%."

Cinquième du Monte-Carlo au terme d'un week-end marqué par un rythme en deçà des meilleurs et des problèmes techniques, Tänak, qui découvre encore la Puma, se voulait réaliste sur la situation actuelle mais optimiste quant au potentiel pour Motorsport.com : "Dans l'ensemble, c'était quand même un bon week-end. On a pu apprendre beaucoup de choses et on a également engrangé un bon kilométrage. C'est sûr qu'il y a des choses que l'on doit améliorer, on doit être plus réguliers et trouver de la vitesse, mais je crois qu'il y a des moyens d'y arriver."

"La Power Stage a clairement montré qu'il était possible d'être compétitif dans cette voiture, mais on doit trouver comment, ainsi qu'un meilleur équilibre pour nous permettre de piloter comme ça sur toute la boucle, car pour le moment, on n'est pas capables de sauver les pneus sur cette distance. Il y a beaucoup de choses que l'on doit faire, on est derrière pour le moment, et il y a un gros travail à fournir. S'il y a la volonté, alors il y aura moyen de le faire."