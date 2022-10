Le WRC doit encore définir sa motorisation pour 2025

La saison 2022 du WRC a marqué le lancement d'une toute nouvelle génération de voitures, avec l'apparition d'une motorisation hybride. Les constructeurs ne se sont pas contentés de développer de nouveaux moteurs puisque la nouvelle règlementation prévoyait aussi des châssis renforcés, une aérodynamique moins présente, ainsi que des modifications sur les suspensions et le différentiel.

Le Championnat du monde des Rallyes espérait ainsi attirer de nouveaux constructeurs en rapprochant la discipline des motorisations utilisées dans les modèles de série, mais seules ceux déjà impliqués ont répondu présent. Le but est de corriger le tir pour le prochain cycle règlementaire, qui doit entrer en vigueur en 2025. Les débats sont surtout relatifs au type de motorisation qui sera utilisé.

Les constructeurs déjà présents semblent avoir des visions divergentes, illustrées par les modèles utilisés lors de récentes démonstrations : Hayden Paddon a été vu dans une Hyundai Kona 100% électrique en Nouvelle-Zélande mais Toyota, qui se lance à peine sur le marché de l'électrique, a préféré faire rouler une Yaris fonctionnant à l'hydrogène dans certaines spéciales du Rallye d'Ypres.

La FIA espère trouver un compromis satisfaisant pour tous et permettant d'augmenter le nombre de marques engagées au plus au niveau. "Si on regarde les voitures hybrides actuelle qui utilisent des carburants non-fossiles, la Hyundai électrique ou encore la voiture à hydrogène de Toyota, le futur est quelque part dans ce périmètre", a précisé Andrew Wheatley, directeur des rallyes auprès de la fédération, à Motorsport.com. "La question est de savoir où."

De nombreux constructeurs ont été interrogés

Dani Sordo

Wheatley souhaitait établir une feuille de route avant le mois de septembre et estime que ce travail est avancé "à 70%" après avoir sondé l'intérêt du secteur automobile dans son ensemble : "Nous avons sollicité l'opinion des constructeurs présent en WRC, nous avons discuté avec quelques marques qui sont impliquées dans le rallye globalement. Nous avons aussi mené des discussions avec des constructeurs qui ne sont pas engagés en WRC pour essayer de comprendre la direction que prend le monde de l'automobile, quand nous évoquons les véhicules pertinents pour le WRC."

"Il y a eu beaucoup de retours et d'opportunités [mais] il est évident que personne n'a d'idée claire de ce que sera l'avenir. Donc pour le moment, nous voulons faire une proposition au Conseil Mondial du Sport Automobile de ce que sera le WRC à l'avenir, pour nous assurer d'avoir un cap clair. Évidemment, tous ceux avec qui nous avons discuté sont enthousiastes pour l'avenir, parce qu'il y a de nombreuses opportunités et possibilités."

Malgré ces doutes, Wheatley estime que le prochain règlement ne sera pas une révolution totale, avec l'objectif de conserver les trois quarts des éléments actuels : "Le cœur d'une voiture Rally1, à savoir la cellule de survie, l'aérodynamique, les suspensions et les freins, soit 75% de la voiture, ne va pas changer. Nous savons que ces éléments fonctionnent plutôt bien. Ce qui pourrait changer, c'est soit la façon dont le carburant arrive au moteur, soit l'utilisation d'un moteur électrique ou thermique."

Propos recueillis par Tom Howard