M-Sport déjà tourné vers la Nouvelle-Zélande après sa désillusion

Une nouvelle fois, c'est une cruelle désillusion qu'aura vécue M-Sport lors de la dixième manche de la saison, en Grèce. En tête du Rallye de l'Acropole au soir de la première étape grâce à Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet, l'équipe anglaise pensait bien en effet signer sa première victoire depuis le Rallye Monte-Carlo en janvier.

Les deux Français se sont en effet partagé le gain de l'intégralité des spéciales vendredi, mais ont connu des déconvenues diverses le lendemain, Loeb étant contraint à l'abandon en raison de la casse de la courroie d'alternateur de sa Puma, alors que Loubet a été quant à lui victime d'une crevaison qui l'a de fait exclu de la lutte pour la victoire.

Sur les cinq Ford engagées ce week-end, toutes ont ainsi connu des problèmes de natures diverses au fil des étapes. Celles de Loeb et Loubet on l'a dit, mais également de Gus Greensmith et du pilote privé Jourdan Serderídis, qui ont été forcés de jeter l'éponge. Craig Breen a quant à lui été relativement épargné, mais l'Irlandais a perdu toute chance de figurer aux avant-postes dès le vendredi après un début d'incendie sur sa voiture puis un changement de roue qui lui a fait perdre un temps précieux.

Malgré sa crevaison hier, Loubet est bien placé pour renouveler son meilleur résultat en WRC, à savoir une 4e place en Sardaigne cette saison.

Loubet en passe d'égaler son meilleur résultat en WRC

Notons toutefois que derrière le triplé Hyundai qui se profile à l'approche de la Power Stage, Loubet et Breen restent en bonnes places pour sauver l'honneur de M-Sport, les deux hommes évoluant respectivement aux quatrième et cinquième positions. Le manager de l'équipe, Richard Millener, a cependant reconnu que la dégradation rapide de la situation samedi avait eu un réel effet "décourageant", alors que la malchance a continué de poursuivre ses troupes en Grèce.

"Ce qui nous est arrivé ce week-end est décourageant, mais nous restons positifs et nous savons que nous pouvons le faire [revenir aux avant-postes], comme nous l'avons démontré vendredi. Mais là ça n'a pas été notre jour", a-t-il expliqué au terme de la deuxième étape hier soir.

Millener a par ailleurs dû prendre une décision difficile en sacrifiant Loeb et Serderídis, qui n'ont pas repris la compétition ce dimanche afin de ne pas rajouter de pression supplémentaire sur l'équipe en vue de la préparation de la prochaine manche, qui aura lieu dans trois semaines en Nouvelle-Zélande. "Nous allons rapidement devoir nous tourner vers la Nouvelle-Zélande, et les gars et les filles ne vont avoir que trois ou quatre jours à l'atelier à disposition. Nous voulions [à la base] donner la priorité à Sébastien", a assuré Millener.